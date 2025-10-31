Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - MetaTrader 5 için gösterge
Özellikler:
- Özelleştirilebilir RSI seviyeleri (varsayılan: aşırı alım için 75, aşırı satım için 25)
- Çoklu zaman çerçevesi desteği (M1 - MN1)
- İkili uyarı sistemi: açılır uyarılar ve MT5 mobil uygulamasına push bildirimleri
- Hafif ve verimli - yalnızca grafik sembolünü izler
- Grafik müdahalesi yok - arka planda sessizce çalışır
Parametreler:
- Zaman Çerçevesi: RSI'ın hangi zaman diliminde izleneceğini seçin (varsayılan M15)
- RSI_HIGH: Aşırı alım uyarısı için üst eşik (varsayılan 75)
- RSI_LOW: Aşırı satış uyarısı için alt eşik (varsayılan 25)
- UseAlert: Açılır pencere uyarılarını etkinleştirin/devre dışı bırakın
- UseNotification: Mobil anlık bildirimleri etkinleştirin/devre dışı bırakın
Kullanım şekli: Herhangi bir grafiğe takın ve gösterge, RSI aşırı bölgelere girdiğinde sizi uyararak potansiyel tersine çevirme fırsatlarını yakalamanıza yardımcı olur.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64312
