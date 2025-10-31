Özellikler:

Özelleştirilebilir RSI seviyeleri (varsayılan: aşırı alım için 75, aşırı satım için 25)

Çoklu zaman çerçevesi desteği (M1 - MN1)

İkili uyarı sistemi: açılır uyarılar ve MT5 mobil uygulamasına push bildirimleri

Hafif ve verimli - yalnızca grafik sembolünü izler

Grafik müdahalesi yok - arka planda sessizce çalışır







Parametreler:

Zaman Çerçevesi: RSI'ın hangi zaman diliminde izleneceğini seçin (varsayılan M15)

RSI_HIGH: Aşırı alım uyarısı için üst eşik (varsayılan 75)

RSI_LOW: Aşırı satış uyarısı için alt eşik (varsayılan 25)

UseAlert: Açılır pencere uyarılarını etkinleştirin/devre dışı bırakın

UseNotification: Mobil anlık bildirimleri etkinleştirin/devre dışı bırakın

Kullanım şekli: Herhangi bir grafiğe takın ve gösterge, RSI aşırı bölgelere girdiğinde sizi uyararak potansiyel tersine çevirme fırsatlarını yakalamanıza yardımcı olur.