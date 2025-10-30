



Uzman Danışman'da kullanılan tüm fonksiyonlar ImportantFunctions.mqh include dosyasında bulunur.

Her ikisi de hareketli ortalamayı geçen fiyatı giriş sinyali olarak kullanan 2 Uzman Danışman vardır, basit bir farkla: biri kayıplar meydana geldiğinde Martingale kullanır, diğeri kullanmaz.

EA'ların hiçbirini canlı bir hesapla kullanmanızı önermiyorum, bunlar yalnızca tanıtım amacıyla yapılmıştır.

Basit Hareketli Ortalama EA Girdileri:

MAPeriod : Hareketli Ortalama göstergesinin dönemi.

: Hareketli Ortalama göstergesinin dönemi. LotSize : İşlemlere girmek için kullanılan lot büyüklüğü.

: İşlemlere girmek için kullanılan lot büyüklüğü. TPPoints : Kâr noktaları alın.

: Kâr noktaları alın. SLPoints: Zararı durdur noktaları.

Martingale Girdileri ile Hareketli Ortalama EA:

MAPeriod : Hareketli Ortalama göstergesinin dönemi.

: Hareketli Ortalama göstergesinin dönemi. StartingLot : İlk ticarete girmek için kullanılan lot büyüklüğü; bu değer bir kayıptan sonra artacaktır.

: İlk ticarete girmek için kullanılan lot büyüklüğü; bu değer bir kayıptan sonra artacaktır. MaxLot : Maksimum lot büyüklüğü. StartingLot bu değere kadar artırılabilir.

: Maksimum lot büyüklüğü. StartingLot bu değere kadar artırılabilir. TPPoints : Kar alma noktaları. Bu, bir kayıptan sonra artacaktır.

: Kar alma noktaları. Bu, bir kayıptan sonra artacaktır. SLPoints : Zararı durdur noktaları. Bu, bir kayıptan sonra artacaktır.

: Zararı durdur noktaları. Bu, bir kayıptan sonra artacaktır. LotMultiplier : Lot büyüklüğü, henüz MaxLot değerine ulaşmamışsa, bir kayıptan sonra bu değerle çarpılacaktır.

: Lot büyüklüğü, henüz MaxLot değerine ulaşmamışsa, bir kayıptan sonra bu değerle çarpılacaktır. TPM Çarpanı: Kâr Al ve Zararı Durdur, bir kayıptan sonra bu miktar kadar artacak ve yalnızca pozisyon boyutlandırma yoluyla değil, aynı zamanda daha büyük TP nedeniyle de bir kurtarma avantajı sağlayacaktır.

Kod yorumlar içeriyor ve anlamanız gereken her şeyi açıklayan bir YouTube videosu hazırladım.

Okuduğunuz için teşekkürler!







