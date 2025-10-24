Fan sayfamıza katılın
Linear Regression Line (apply to) - MetaTrader 5 için gösterge
Tüm göstergeler, mt5 tasarlanmış / izin verilen seçenekler aracılığıyla başka bir gösterge verilerine uygulanacak bir seçeneğe sahip olmaya uygun değildir. Doğrusal regresyon çizgisi (burada yayınlanan "basit" fiyatları kullanan orijinal: Doğrusal Regresyon çizg isi) uygun olanlardan biridir
Nesne olarak regresyon kanalımız var, ancak oluşan yeni çubukları takip etmesini istiyorsak sürekli olarak ayarlanması gerekiyor. Dolayısıyla: işte başka gösterge (ler) e uygulanabilecek sürüm
Not: örnekler bunu göstermiyor, ancak çizgilerin rengi regresyon çizgisinin eğimine bağlı olarak değişiyor
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50504
