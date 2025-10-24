Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Linear Regression Line (apply to) - MetaTrader 5 için gösterge

Mladen Rakic | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
35
Derecelendirme:
(10)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Tüm göstergeler, mt5 tasarlanmış / izin verilen seçenekler aracılığıyla başka bir gösterge verilerine uygulanacak bir seçeneğe sahip olmaya uygun değildir. Doğrusal regresyon çizgisi (burada yayınlanan "basit" fiyatları kullanan orijinal: Doğrusal Regresyon çizg isi) uygun olanlardan biridir

Nesne olarak regresyon kanalımız var, ancak oluşan yeni çubukları takip etmesini istiyorsak sürekli olarak ayarlanması gerekiyor. Dolayısıyla: işte başka gösterge (ler) e uygulanabilecek sürüm


Not: örnekler bunu göstermiyor, ancak çizgilerin rengi regresyon çizgisinin eğimine bağlı olarak değişiyor



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50504

Fraktallar üzerinde ZigZag VininI_FractalsTrend Fraktallar üzerinde ZigZag VininI_FractalsTrend

Fraktallar tarafından oluşturulan ZigZag. Fraktalların kullanımı sayesinde gösterge standart Zigzag'dan çok daha hızlı çalışır.

XdinMA XdinMA

Farklı periyotlara sahip diğer iki hareketli ortalamanın en basit cebirsel kombinasyonu ile elde edilen bir hareketli ortalama.

Linear Regression Line Linear Regression Line

Doğrusal Regresyon Hattı

3D_Osilatör_HTF_Sinyali 3D_Osilatör_HTF_Sinyali

3D_Oscillator_Signal göstergesi, trend yönünü veya 3D_Oscillator göstergesinden gelen bir ticaret sinyalini, trend veya ticaret yönünün renk göstergesi ile metin mesajları şeklinde çıkarır ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.