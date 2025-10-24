Kod TabanıBölümler
Linear Regression Line - MetaTrader 5 için gösterge

Mladen Rakic
Bu gösterge, burada ayrıntılı olarak açıklanan hesaplama yöntemini kullanır: Doğrusal Regresyon Değeri. Daha fazla ayrıntı için lütfen bu gönderiyi kontrol edin

Bu doğrusal regresyon çizgisini hesaplamak için yukarıdaki bağlantıdaki aynı işlev kullanılır





Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50496

Başka bir göstergeye uygulanma seçeneği ile doğrusal regresyon çizgisi

