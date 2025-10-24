Fan sayfamıza katılın
Linear Regression Line - MetaTrader 5 için gösterge
- 44
Bu gösterge, burada ayrıntılı olarak açıklanan hesaplama yöntemini kullanır: Doğrusal Regresyon Değeri. Daha fazla ayrıntı için lütfen bu gönderiyi kontrol edin
Bu doğrusal regresyon çizgisini hesaplamak için yukarıdaki bağlantıdaki aynı işlev kullanılır
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50496
Başka bir göstergeye uygulanma seçeneği ile doğrusal regresyon çizgisiFraktallar üzerinde ZigZag VininI_FractalsTrend
Fraktallar tarafından oluşturulan ZigZag. Fraktalların kullanımı sayesinde gösterge standart Zigzag'dan çok daha hızlı çalışır.
3D_Oscillator_Signal göstergesi, trend yönünü veya 3D_Oscillator göstergesinden gelen bir ticaret sinyalini, trend veya ticaret yönünün renk göstergesi ile metin mesajları şeklinde çıkarır ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.IncFractalsOnArray
CFractalsOnArray sınıfı, Fraktal göstergesini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.