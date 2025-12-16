Kod TabanıBölümler
OpenBuyPosition - MetaTrader 5 için komut dosyası

OpenBuyPosition betiği, sabit stop loss değerleri ile alım yapmak ve mevcut fiyattan puan olarak kar almak için tasarlanmıştır. Bu komut dosyasının ana avantajı, işlemde yer alan fon hacminin toplam depozito fonlarına oranını belirleyen MM (Para Yönetimi) komut dosyasının giriş parametresini kullanarak toplam depozito büyüklüğüne bağlı olarak işlem hacmini sabitleme yeteneğidir.

Komut dosyasının giriş parametreleri: 

//+----------------------------------------------+
//|| KOMUT DOSYASI GIRIŞ PARAMETRELERI |
//+----------------------------------------------+
input double  MM=0.1;       // Para Yönetimi
input int  DEVIATION=10;    // Fiyat sapması
input int  STOPLOSS=300;    // Mevcut fiyattan pip cinsinden zararı durdur
input int  TAKEPROFIT=800;  // Mevcut fiyattan pip cinsinden kar al
input uint RTOTAL=4;        // Başarısız işlemler için tekrar sayısı
input uint SLEEPTIME=1;     // Saniye cinsinden tekrarlar arasındaki duraklama süresi

