Sunucuda çalışılmayan günleri belirleme işlevi. Her şeyden önce, olayları işlemek için Uzman Danışmanlarında OnTimer() işlevini kullananlar için ilginç olacaktır. Mesele şu ki, işleme için OnTimer() işlevini kullanırken, çalışmayan günlerde, terminal bu süre boyunca kapatılmazsa, Uzman Danışmanın ticaret sunucusunu anlaşma yapma talepleriyle doldurabileceği ve bilgisayar kaynaklarını kesinlikle uygunsuz faaliyetlerle gereksiz yere boşa harcayacağı gerçeğini dikkate almalısınız.

Bu kütüphanede yer alan DaysOfWeekCheck() işlevi, Uzman Danışman'ın bu tür eylemlerini önlemek için tasarlanmıştır. Bunu kullanmak için, bu işlevle yapılan kontrol, OnTimer () işlev gövdesinin en başında uzman koduna yerleştirilmelidir:

void OnTimer () { if (!DayOfWeekCheck()) return ;

Ve uzman kodunun yönetici kısmı Pazar ve Cumartesi günleri için bu kontrolün arkasına yerleştirilmelidir. Böylece, OnTimer() fonksiyonunun Cumartesi ve Pazar günlerindeki eylemi, ilgili kontrolün geçilememesi ile sınırlandırılacaktır.

Fonksiyon DaysOfWeekCheck.mqh kütüphanesini kullanır (terminal_data_terminal\MQL5\Include dizinine kopyalanmalıdır), fonksiyon global seviyede kullanılmadan önce içeriği #include yönergesi ile geliştirilmekte olan koda dahil edilmelidir:

#include <DaysOfWeekCheck.mqh>



