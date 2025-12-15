Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Endeks Test Cihazı - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Görüntülemeler: 6
- 6
- Yayınlandı:
EA yalnızca alım pozisyonlarında işlem yapar ve Sl ve TP kullanmaz.
Ayarlar:
- "---------- Genel ----------"
- Yorum
- Ticarete başlayın
- Ticareti sonlandırın
- Sipariş kapatıldı
- "---------- Risk ve para yönetimi ----------"
- Çok
- Her sembol için açık pozisyon limiti
- Her sembol için günlük işlem sayısı limiti
Test standart ayarlarla gerçekleştirilmiştir. Hesap 10 000 dolar ve 100 kaldıraç ile. sembol US30.
MetaQuotes Ltd tarafından Almancadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/de/code/48137
AIS Merkezi Eksen
