cebe
Uzman Danışmanlar

Endeks Test Cihazı - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Igor Widiger
Görüntülemeler:
6
Yayınlandı:
Zip indir
EA yalnızca alım pozisyonlarında işlem yapar ve Sl ve TP kullanmaz.


Ayarlar:

  1. "---------- Genel ----------"
  2. Yorum
  3. Ticarete başlayın
  4. Ticareti sonlandırın
  5. Sipariş kapatıldı
  6. "---------- Risk ve para yönetimi ----------"
  7. Çok
  8. Her sembol için açık pozisyon limiti
  9. Her sembol için günlük işlem sayısı limiti

Test standart ayarlarla gerçekleştirilmiştir. Hesap 10 000 dolar ve 100 kaldıraç ile. sembol US30.

Performans

Orijinal kod: https://www.mql5.com/de/code/48137

