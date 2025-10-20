Fan sayfamıza katılın
MQL5 için StopLoss takip eden sınıflar kütüphanesi - MetaTrader 5 için kütüphane
Ticaret robotlarında çeşitli StopLoss takip stratejilerini uygulamak için evrensel sınıf kütüphanesi. Kütüphane, açık pozisyonların StopLoss'unu fiyattan sabit bir mesafenin yanı sıra popüler göstergelerin değerlerine göre esnek bir şekilde yönetmenize olanak tanır: Parabolik SAR, AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA ve keyfi seviye.
Kütüphane, MQL5 Uzman Danışmanınıza birkaç farklı StopLoss takip türü eklemek için uygun bir yol sağlar. Sadece gerekli sınıfı takın, parametreleri yapılandırın ve OnTick () içinde Run () yöntemini çağırın.
Başlık
#include <Trailings\Trailings.mqh>
Sınıf Yapısı
|Sınıf
|Amaç
|Kullanım örnekleri
|CSimpleTrailing
|fiyat takibinin temel sınıfı (basit takip)
|
//--- Bağlantı #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Küresel olarak CSimpleTrailing trail; //--- OnInit() içinde: trail.SetSymbol(_Symbol); trail.SetMagicNumber(123); trail.SetStopLossOffset(100); trail.SetActive(true); //--- OnTick() içinde: trail.Run();
|CTrailingByInd
|sondaki by göstergesinin temel sınıfı
|Miras alınan sınıflar tarafından kullanılır
|CTrailingBySAR
|Parabolik SAR göstergesi ile takip
|
//--- Bağlantı #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Küresel olarak CTrailingBySAR trailSAR; //--- OnInit() içinde: trailSAR.Initialize(_Symbol, PERIOD_M15, 0.02, 0.2); trailSAR.SetActive(true); //--- OnTick() içinde: trailSAR.Run();
|CTrailingByAMA
|Uyarlanabilir Hareketli Ortalama ile Takip
|
//--- Bağlantı #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Küresel olarak CTrailingByAMA trailAMA; //--- OnInit() içinde: trailAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 2, 30, 0, PRICE_CLOSE); trailAMA.SetActive(true); //--- OnTick() içinde: trailAMA.Run();
|CTrailingByDEMA
|Takip Eden Çift Üstel Hareketli Ortalama
|
//--- Bağlantı #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Küresel olarak CTrailingByDEMA trailDEMA; //--- OnInit() içinde: trailDEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailDEMA.SetActive(true); //--- OnTick() içinde: trailDEMA.Run();
|CTrailingByFRAMA
|Fraktal Uyarlanabilir Hareketli Ortalama takip
|
//--- Bağlantı #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Küresel olarak CTrailingByFRAMA trailFRAMA; //--- OnInit() içinde: trailFRAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailFRAMA.SetActive(true); //--- OnTick() içinde: trailFRAMA.Run();
|CTrailingByMA
|Hareketli Ortalama takip eden
|
//--- Bağlantı #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Küresel olarak CTrailingByMA trailMA; //--- OnInit() içinde: trailMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 20, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE); trailMA.SetActive(true); //--- OnTick() içinde: trailMA.Run();
|CTrailingByTEMA
|Üçlü Üstel Hareketli Ortalama takip eden
|
//--- Bağlantı #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Küresel olarak CTrailingByTEMA trailTEMA; //--- OnInit() içinde: trailTEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailTEMA.SetActive(true); //--- OnTick() içinde: trailTEMA.Run();
|CTrailingByVIDYA
|Takip Eden Değişken Endeks Dinamik Ortalama
|
//--- Bağlantı #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Küresel olarak CTrailingByVIDYA trailVIDYA; //--- OnInit() içinde: trailVIDYA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 12, 0, PRICE_CLOSE); trailVIDYA.SetActive(true); //--- OnTick() içinde: trailVIDYA.Run();
|CTrailingByValue
|belirli bir seviyede sonlandırma
|
//--- Bağlantı #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Küresel olarak CTrailingByValue trailValue; //--- OnInit() içinde: trailValue.SetSymbol(_Symbol); trailValue.SetActive(true); //--- OnTick() içinde: trailValue.Run(customSLBuy, customSLSell);
Parametreleri ayarlama:
- SetSymbol(symbol) - işlemsembolünün ayarlanması;
- SetMagicNumber(magic) - sihirli sayıyı ayarlar;
- SetStopLossOffset(offset) - StopLossofsetinin fiyat/göstergeden ayarlanması;
- SetTrailingStart(start) - takip eden aktivasyon için minimum karı ayarlama;
- SetTrailingStep(step) - StopLoss hareketinin adımını ayarlar;
- SetSpreadMultiplier(değer) - StopLevel için spread çarpanının ayarlanması;
- SetActive(flag) - takip etmeyi etkinleştirir/devre dışı bırakır.
Gösterge sınıfları için - ek gösterge parametreleri (dönemler, fiyat türleri, yöntemler, vb.).
İşte bağlı Parabolik SAR trolünün standart Uzman Danışman \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5 ile nasıl çalıştığına dair bir örnek:
Bu troller hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki makalelerde bulunabilir
- Parabolik SAR göstergesine Trailing Stop nasıl eklenir
- Her tür Trailing Stop nasıl yapılır ve bir Uzman Danışmana nasıl bağlanır
Trailings.mqh, MQL5 Uzman Danışmanınıza takip eden bir StopLoss eklemenin kolay bir yoludur.
Gerekli sınıfı bağlayın, parametreleri yapılandırın ve OnTick içinde *.Run() yöntemini çağırın.
EA'nızın pozisyonlarını numaralandırma döngüsü varsa, seçilen pozisyonun bileti ile takip eden Run () yöntemini çağırabilirsiniz:
Run(const ulong pos_ticket);
Yaygın basit durumda, bu OnTick() işleyicisinde böyle olacaktır:
for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { trailing_simple.Run(PositionGetTicket(i)); }
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/63926
