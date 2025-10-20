Ticaret robotlarında çeşitli StopLoss takip stratejilerini uygulamak için evrensel sınıf kütüphanesi. Kütüphane, açık pozisyonların StopLoss'unu fiyattan sabit bir mesafenin yanı sıra popüler göstergelerin değerlerine göre esnek bir şekilde yönetmenize olanak tanır: Parabolik SAR, AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA ve keyfi seviye.

Kütüphane, MQL5 Uzman Danışmanınıza birkaç farklı StopLoss takip türü eklemek için uygun bir yol sağlar. Sadece gerekli sınıfı takın, parametreleri yapılandırın ve OnTick () içinde Run () yöntemini çağırın.

Başlık

#include <Trailings\Trailings.mqh>

Sınıf Yapısı

Sınıf Amaç Kullanım örnekleri CSimpleTrailing fiyat takibinin temel sınıfı (basit takip) #include <Trailings\Trailings.mqh> CSimpleTrailing trail; trail.SetSymbol( _Symbol ); trail.SetMagicNumber( 123 ); trail.SetStopLossOffset( 100 ); trail.SetActive( true ); trail.Run();

CTrailingByInd sondaki by göstergesinin temel sınıfı Miras alınan sınıflar tarafından kullanılır CTrailingBySAR Parabolik SAR göstergesi ile takip #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingBySAR trailSAR; trailSAR.Initialize( _Symbol , PERIOD_M15 , 0.02 , 0.2 ); trailSAR.SetActive( true ); trailSAR.Run();

CTrailingByAMA Uyarlanabilir Hareketli Ortalama ile Takip #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByAMA trailAMA; trailAMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 9 , 2 , 30 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailAMA.SetActive( true ); trailAMA.Run();

CTrailingByDEMA Takip Eden Çift Üstel Hareketli Ortalama #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByDEMA trailDEMA; trailDEMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailDEMA.SetActive( true ); trailDEMA.Run();

CTrailingByFRAMA Fraktal Uyarlanabilir Hareketli Ortalama takip #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByFRAMA trailFRAMA; trailFRAMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailFRAMA.SetActive( true ); trailFRAMA.Run();

CTrailingByMA Hareketli Ortalama takip eden #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByMA trailMA; trailMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 20 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); trailMA.SetActive( true ); trailMA.Run();

CTrailingByTEMA Üçlü Üstel Hareketli Ortalama takip eden #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByTEMA trailTEMA; trailTEMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailTEMA.SetActive( true ); trailTEMA.Run();

CTrailingByVIDYA Takip Eden Değişken Endeks Dinamik Ortalama #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByVIDYA trailVIDYA; trailVIDYA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 9 , 12 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailVIDYA.SetActive( true ); trailVIDYA.Run();

CTrailingByValue belirli bir seviyede sonlandırma #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByValue trailValue; trailValue.SetSymbol( _Symbol ); trailValue.SetActive( true ); trailValue.Run(customSLBuy, customSLSell);







Parametreleri ayarlama:

SetSymbol(symbol) - işlem sembolünün ayarlanması;

- işlem ayarlanması; SetMagicNumber(magic) - sihirli sayıyı ayarlar;

- sihirli sayıyı ayarlar; SetStopLossOffset(offset) - StopLoss ofsetinin fiyat/göstergeden ayarlanması;

- StopLoss fiyat/göstergeden ayarlanması; SetTrailingStart(start) - takip eden aktivasyon için minimum karı ayarlama;

- takip eden aktivasyon için minimum karı ayarlama; SetTrailingStep(step) - StopLoss hareketinin adımını ayarlar;

- StopLoss hareketinin adımını ayarlar; SetSpreadMultiplier(değer) - StopLevel için spread çarpanının ayarlanması;

- StopLevel için spread çarpanının ayarlanması; SetActive(flag) - takip etmeyi etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Gösterge sınıfları için - ek gösterge parametreleri (dönemler, fiyat türleri, yöntemler, vb.).

İşte bağlı Parabolik SAR trolünün standart Uzman Danışman \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5 ile nasıl çalıştığına dair bir örnek:





Bu troller hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki makalelerde bulunabilir

Trailings.mqh, MQL5 Uzman Danışmanınıza takip eden bir StopLoss eklemenin kolay bir yoludur.

Gerekli sınıfı bağlayın, parametreleri yapılandırın ve OnTick içinde *.Run() yöntemini çağırın.

EA'nızın pozisyonlarını numaralandırma döngüsü varsa, seçilen pozisyonun bileti ile takip eden Run () yöntemini çağırabilirsiniz:

Run( const ulong pos_ticket);

Yaygın basit durumda, bu OnTick() işleyicisinde böyle olacaktır:

for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { trailing_simple.Run( PositionGetTicket (i)); }



