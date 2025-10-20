Fan sayfamıza katılın
Pinbar Detector - MetaTrader 5 için gösterge
Özellikler:
-
Yukarı (Boğa) ve Aşağı (Ayı) Pinbarları algılar.
-
Pinbar yapısı ve algılama mantığı için özelleştirilebilir parametreler.
-
Pin çubuklarını renkli oklarla görüntüler (yukarı doğru için kireç, aşağı doğru için kırmızı).
-
Pop-up uyarıları ve anlık bildirimleri destekler
-
Kullanım:
Herhangi bir grafik zaman dilimine uygulayın. Pinbar algılamasında ince ayar yapmak veya gerçek zamanlı bildirimler için uyarıları etkinleştirmek için giriş parametrelerini değiştirin.
