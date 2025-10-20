Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Pinbar Detector - MetaTrader 5 için gösterge

Duy Van Nguy
Görüntülemeler:
45
Derecelendirme:
(7)
Yayınlandı:
Özellikler:

  • Yukarı (Boğa) ve Aşağı (Ayı) Pinbarları algılar.

  • Pinbar yapısı ve algılama mantığı için özelleştirilebilir parametreler.

  • Pin çubuklarını renkli oklarla görüntüler (yukarı doğru için kireç, aşağı doğru için kırmızı).

  • Pop-up uyarıları ve anlık bildirimleri destekler




Kullanım:
Herhangi bir grafik zaman dilimine uygulayın. Pinbar algılamasında ince ayar yapmak veya gerçek zamanlı bildirimler için uyarıları etkinleştirmek için giriş parametrelerini değiştirin.

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/63932

