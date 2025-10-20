Açık pozisyonların StopLoss'unun sabit girinti veya Parabolik SAR ve hareketli ortalamalar göstergelerinin değerlerine veya belirtilen pozisyon durdurma seviyesine göre otomatik olarak taşınması için bir dizi sınıf.

CForceOnArray sınıfı, Force Index gösterge değerlerinin gösterge tamponları tarafından hesaplanması için tasarlanmıştır.