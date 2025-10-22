Bu Bollinger Bantları göstergesinin öncülü, dış bantların yumuşatma yoluyla ayrı ayrı kontrol edilebilmesidir. Üst banttaki yumuşatma süresinin değiştirilmesinin alt banttaki herhangi bir değişikliği yansıtması gerekmez ve aynı şekilde alt banttaki yumuşatma süresinin değiştirilmesinin üst banttaki herhangi bir değişikliği yansıtması gerekmez. Buradaki fikir, dış bantları yumuşatma konusunda size nihai kontrol sağlamaktır.

PRE yumuşatılmış BB, standart sapmayı ayrı MA'lar üzerinde yapar (ve orijinal BB hesaplamasına dayanır).

"Katkılı dış bant yumuşatma" doğru olarak ayarlandığında, yumuşatma süresinin ayarlanan Bollinger Bantları süresine eklendiği anlamına gelir. Yanlış olarak ayarlandığında, orta çizginin dönem değeriyle ilgili olmayan kendi dönemini kullanır.

Ön bant yumuşatma oldukça basittir, sadece Bollinger Bantlarındaki bir dış banda ekstra bir MA dönemi ekler. Bu sizin basmakalıp Bollinger Bantlarınızdır, ancak ek kontrol ile.







