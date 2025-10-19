Bollinger Bantlarının bir başka dalı. Dış bantlarda sonradan yumuşatma kavramı, standart sapma hesaplaması yapıldıktan sonra üst ve alt bandı ayrı ayrı yumuşatmaktır.

Bu, çok düzgünleştirilmiş bir üst ve alt bant sağlayabilir. Üst bandın yumuşatılması alt banttaki bir değişikliği yansıtmak zorunda değildir ve alt banttaki yumuşatma üst banttaki bir değişikliği yansıtmak zorunda değildir, başka bir deyişle, üst ve alt bantlar ayrı ayrı yumuşatılabilir.



