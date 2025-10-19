Kod TabanıBölümler
Göstergeler

Bollinger Bands with post outer band smoothing - MetaTrader 5 için gösterge

Conor Mcnamara | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Bollinger Bantlarının bir başka dalı. Dış bantlarda sonradan yumuşatma kavramı, standart sapma hesaplaması yapıldıktan sonra üst ve alt bandı ayrı ayrı yumuşatmaktır.

Bu, çok düzgünleştirilmiş bir üst ve alt bant sağlayabilir. Üst bandın yumuşatılması alt banttaki bir değişikliği yansıtmak zorunda değildir ve alt banttaki yumuşatma üst banttaki bir değişikliği yansıtmak zorunda değildir, başka bir deyişle, üst ve alt bantlar ayrı ayrı yumuşatılabilir.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50552

