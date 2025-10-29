Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Screenshots with keyboard key press - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
- Görüntülemeler:
- 32
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bunu grafiğe ekledikten sonra, klavyedeki 's' kısayol tuşuna basarak hızlı geniş ekran ekran görüntüleri alabilirsiniz.
Tarih, her ekran görüntüsüne otomatik olarak eklenir.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50353
Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
Bu EA, include dosyası yardımıyla kendi Hedging stratejinizi nasıl uygulayabileceğinizi gösteren bir örnektir.Polarize Fraktal Verimlilik
Polarize Fraktal Verimlilik, piyasa fiyatlarının mevcut andaki verimliliğini gösteren teknik bir göstergedir.