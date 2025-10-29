Kod TabanıBölümler
Screenshots with keyboard key press - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Bunu grafiğe ekledikten sonra, klavyedeki 's' kısayol tuşuna basarak hızlı geniş ekran ekran görüntüleri alabilirsiniz.

Tarih, her ekran görüntüsüne otomatik olarak eklenir.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50353

