Tick RSI Adaptive - MetaTrader 5 için gösterge

Rosh at TrendLaboratory | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Conor Mcnamara
Görüntülemeler:
39
Derecelendirme:
(7)
Yayınlandı:
Bu gösterge, tik verilerini kullanarak bir Uyarlanabilir RSI hesaplar ve ayrı bir pencerede hızlı ve yavaş hareketli ortalamalarla birlikte çizer. Hesaplama dönemlerini, hareketli ortalama türlerini ve görsel ayarları özelleştirmek için seçenekler sunar.

Rosh tarafından trend laboratuvarında yapılan eski bir 2008 MT4 göstergesinden bir dönüşümdü, ancak o sırada farklı bir RSI göstergesi yüklendi.

Bu sefer MT5 kurulumu ile birlikte gelen varsayılan RSI göstergesini yükleyecektir.

RSI'yı kene hesaplamalarına dayalı olarak yavaş ve hızlı hareketli bir ortalama ile "dönüştürdüğünü" söyleyebilirsiniz.


İşte MT5 ile birlikte gelen varsayılan RSI ve uyarlanabilir RSI ile bir karşılaştırma:

RSI karşılaştırması

Yeşil grafik kene fiyat grafiği, mavi grafik hızlı RSI çizgisi, kırmızı grafik yavaş RSI çizgisidir.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50435

