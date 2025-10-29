Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller - MetaTrader 5 için kütüphane
- Görüntülemeler:
- 33
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Giriş Parametreleri:
- OrderDistancePoints : Alış emri vermek için mevcut satış fiyatına ve satış emri vermek için alış fiyatına olan mesafeyi puan cinsinden belirler.
- TPPoints : Puan cinsinden kar alma hedefini belirler.
- Startlotsize : İşlemler için başlangıç lot büyüklüğünü belirler.
- Gainperlot : Lot büyüklüğü başına istenen kazancı tanımlar.
Kod yorumlarla dolu, her şeyi anlamak istiyorsanız göz atmanızı tavsiye ederim.
Aşağıdaki işlevler önemlidir:
1 SetParameters:
- void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel);
- Hedef kar, başlangıç lot büyüklüğü, lot başına kazanç, alış seviyesi (fiyat) ve satış seviyesi (fiyat) dahil olmak üzere ticaret stratejisi için çeşitli parametreler belirler.
2 TargetProfit:
- void TargetProfit(double value);
- double TargetProfit();
- Hedef kâr parametresi için setter ve getter yöntemleri. Ticaret stratejisi için hedef kar değerinin ayarlanmasını ve alınmasını sağlar.
- void GainPerLot(double value);
- Lot başına kazancı belirtmek için ayarlayıcı yöntemi. İşlem gören her lot için istenen kar miktarını ayarlar.
4 SıkıştırmaMesafesi:
- void SqueezeDistance(double value);
- Ticaret stratejisinde sıkıştırma için kullanılan mesafeyi ayarlar. Bekleyen emirlerin mevcut fiyat seviyelerinden ne kadar uzağa verileceğini belirler.
5 SetHardSL:
- void SetHardSL(int points);
- Puan cinsinden belirtilen işlemler için sert durdurma kaybını ayarlar. Potansiyel kayıpları sınırlamak için bir pozisyonun otomatik olarak kapatılacağı sabit bir seviye belirler.
6 LongVolume:
- double LongVolume();
- Ticaret stratejisinde o anda açık olan uzun pozisyonların toplam hacmini alır.
7 ShortVolume:
- double ShortVolume();
- İşlem stratejisinde o anda açık olan kısa pozisyonların toplam hacmini alır.
8 LongPendingVol:
- double LongPendingVol();
- Henüz gerçekleştirilmemiş olan bekleyen uzun emirlerin toplam hacmini alır.
9 ShortPendingVol:
- double ShortPendingVol();
- Henüz gerçekleşmemiş bekleyen kısa emirlerin toplam hacmini alır.
10 TradeCount:
- uint TradeCount();
- Şu anda ticaret stratejisi tarafından yönetilen toplam aktif işlem ve emir sayısını alır.
11 Run:
- bool Run();
- İşlem stratejisinin yürütülmesini başlatır. Strateji başarıyla başlatılırsa true döndürür.
12 onTick:
- void onTick();
- Uzman Danışmanın (EA) OnTick () işlevi içinde çağrılacak işlev. Mevcut piyasa koşullarına ve güncellemelere dayalı mantık ve eylemleri işler.
13 BuildFromTheInside:
- void BuildFromTheInside(double Vol, double BuyPrice, double SellPrice);
- Piyasa hareketlerinden yararlanmak için belirtilen alış ve satış fiyat seviyelerinde (BuyPrice, SellPrice) yeni alım satım pozisyonlarının ( Vol ) oluşturulmasını başlatır.
14 Stop:
- void Stop();
- Ticaret stratejisinin yürütülmesini durdurur ( m_IsRunning ). Yeniden başlatılana kadar diğer alım satım işlemlerini durdurur.
15 Çalışıyor:
- bool Running();
- Ticaret stratejisinin şu anda çalışıp çalışmadığını kontrol eder ( m_IsRunning ). Strateji aktif olarak işlem gerçekleştiriyorsa true döndürür.
16 LastLongPrice:
- double LastLongPrice();
- Son uzun pozisyonun veya emrin ( m_LastLongTicket ) başlatıldığı fiyatı alır. Böyle bir bilgi mevcut değilse 0 döndürür.
17 LastShortPrice:
- double LastShortPrice();
- Son kısa pozisyonun veya emrin ( m_LastShortTicket ) başlatıldığı fiyatı alır. Böyle bir bilgi mevcut değilse 0 döndürür.
18 AddTicket:
- bool AddTicket(ulong Ticket);
- İşlem stratejisi tarafından yönetilen emir grubuna bir işlem bileti ( Bilet ) ekler. Bilet başarıyla eklenirse true döndürür.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50358
Polarize Fraktal Verimlilik, piyasa fiyatlarının mevcut andaki verimliliğini gösteren teknik bir göstergedir.DinapoliTargets_Full
DinapoliTargets_Full göstergesinin bu çeşidi kullanışlıdır çünkü grafiğin herhangi bir çubuğu için oluşturulabilir ve her çubuktaki gösterge seviyelerine göre piyasa davranışının tam resmini görmenizi sağlar.
Klavyedeki 's' kısayol tuşuna basarak geniş ekran ekran görüntüleri yakalayınSVS_Trend
Trend Göstergesi.