cebe
Komut dosyaları

Count consecutive no. of bull or bear bars - MetaTrader 5 için komut dosyası

Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
26
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Boğa veya ayı çubuklarının ardışık sayısını saymak için örnek kod. Amacınıza hizmet etmek için kullanmaktan veya daha fazla geliştirmekten çekinmeyin



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49675

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

Hesaplamalarının sonuçlarını mevcut zaman diliminde daha büyük bir zaman diliminden gösteren ZigZag göstergesinin bir çeşidi.

Waddah Attar Fibo Waddah Attar Fibo

Gösterge, Fibo seviyelerini kullanarak renkli noktalar şeklinde olası direnç ve destek çizgileri oluşturur.

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 Get Nth Closed Trade from the end in MT5

Bu EA tüm kapalı işlemleri tarayacak ve ardından sondan n'inci işlemi yazdıracaktır

Statistical Zigzag Statistical Zigzag

It is a zigzag which creates new zigzag turning points based on passing a volatility threshold