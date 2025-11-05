Kod TabanıBölümler
cebe
Uzman Danışmanlar

Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Anh Quan Duong
Görüntülemeler:
29
Derecelendirme:
(14)
Yayınlandı:
Zip indir
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Herkese merhaba,

Bu,"Basit Ama Etkili Koparma Stratejisi" nin bir güncellemesidir. Bu koda, destekleyici firma zorlukları için bazı yardımcı işlevler ekledim.

Genel olarak, bir prop firması mücadelesini geçmek için üç ana kriteri yerine getirmeniz gerekir:

  • Hedef kâr
  • Maksimum günlük kaybı ihlal etmemek
  • Maksimum kaybı ihlal etmemek

Bu kodda, tüm pozisyonlardan otomatik olarak çıkmak ve bekleyen tüm emirleri silmek için "Hedef kar" ve "Neredeyse maksimum günlük zararı ihlal ediyor" için iki işlev kontrolü ekledim. "Maksimum kayıp" için gerçekten stratejinize ve risk yönetiminize bağlıdır, bu nedenle bu MQL5 Script'te bahsedilmeyecektir.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Prop Firması Yardımcı Fonksiyonları|
//+------------------------------------------------------------------+

// Bekleyen tüm emirleri sil ve tüm pozisyonlardan çık
void ClearAll(string message)
{
   Comment(message);
   for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      ulong orderTicket = OrderGetTicket(i);
      if (OrderSelect(orderTicket)) 
      {
         trade.OrderDelete(orderTicket);
      }
   }

   for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      ulong posTicket = PositionGetTicket(i);
      trade.PositionClose(posTicket);
   }
}

// Kar hedefine ulaşıp ulaşmadığımızı kontrol edin
bool isPassed()
{
   return AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) > PASS_CRITERIA;
}

// Maksimum günlük kaybı ihlal etmek üzere olup olmadığımızı kontrol edin
bool isDailyLimit()
{
   MqlDateTime date_time;
   TimeToStruct(TimeCurrent(), date_time);
   int current_day = date_time.day, current_month = date_time.mon, current_year = date_time.year;
   
   // Mevcut bakiye
   double current_balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
   
   // Bugünün kapalı işlemlerini al PL
   HistorySelect(0, TimeCurrent());
   int orders = HistoryDealsTotal();
   
   double PL = 0.0;
   for (int i = orders - 1; i >= 0; i--)
   {
      ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(ticket==0)
      {
         Print("HistoryDealGetTicket failed, no trade history");
         break;
      }
      double profit = HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);
      if (profit != 0)
      {
         // Anlaşma tarih saatini al
         MqlDateTime deal_time;
         TimeToStruct(HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TIME), deal_time);
         // Anlaşma süresini kontrol edin
         if (deal_time.day == current_day && deal_time.mon == current_month && deal_time.year == current_year)
         {
            PL += profit;
         }
         else
            break;
      }
   }
   double starting_balance = current_balance - PL;
   double current_equity   = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   return current_equity < starting_balance - DAILY_LOSS_LIMIT;
}

Belirtmemiz gereken parametreler şunlardır:

input string dd = "-------------PROP FIRM CHALLENGE-----------------";
input bool   isChallenge = false;
input double PASS_CRITERIA = 110100.;
input double DAILY_LOSS_LIMIT = 4500.;

Umarım bu komut dosyasında değerler bulursunuz.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49713

