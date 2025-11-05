Herkese merhaba,

Bu,"Basit Ama Etkili Koparma Stratejisi" nin bir güncellemesidir. Bu koda, destekleyici firma zorlukları için bazı yardımcı işlevler ekledim.

Genel olarak, bir prop firması mücadelesini geçmek için üç ana kriteri yerine getirmeniz gerekir:

Hedef kâr

Maksimum günlük kaybı ihlal etmemek

Maksimum kaybı ihlal etmemek

Bu kodda, tüm pozisyonlardan otomatik olarak çıkmak ve bekleyen tüm emirleri silmek için "Hedef kar" ve "Neredeyse maksimum günlük zararı ihlal ediyor" için iki işlev kontrolü ekledim. "Maksimum kayıp" için gerçekten stratejinize ve risk yönetiminize bağlıdır, bu nedenle bu MQL5 Script'te bahsedilmeyecektir.

void ClearAll( string message) { Comment (message); for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (i); if ( OrderSelect (orderTicket)) { trade.OrderDelete(orderTicket); } } for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong posTicket = PositionGetTicket (i); trade.PositionClose(posTicket); } } bool isPassed() { return AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ) > PASS_CRITERIA; } bool isDailyLimit() { MqlDateTime date_time; TimeToStruct ( TimeCurrent (), date_time); int current_day = date_time.day, current_month = date_time.mon, current_year = date_time.year; double current_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int orders = HistoryDealsTotal (); double PL = 0.0 ; for ( int i = orders - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) { Print ( "HistoryDealGetTicket failed, no trade history" ); break ; } double profit = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); if (profit != 0 ) { MqlDateTime deal_time; TimeToStruct ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ), deal_time); if (deal_time.day == current_day && deal_time.mon == current_month && deal_time.year == current_year) { PL += profit; } else break ; } } double starting_balance = current_balance - PL; double current_equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); return current_equity < starting_balance - DAILY_LOSS_LIMIT; }

Belirtmemiz gereken parametreler şunlardır:

input string dd = "-------------PROP FIRM CHALLENGE-----------------" ; input bool isChallenge = false ; input double PASS_CRITERIA = 110100 .; input double DAILY_LOSS_LIMIT = 4500 .;

Umarım bu komut dosyasında değerler bulursunuz.

