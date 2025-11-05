



Bu, fare tıklamasını ve klavyeye basmayı anlayan bir göstergedir ve amaç, piyasanın henüz ulaşmadığı fiyatta uyarılar oluşturmaktır. Fiyat belirli bir değeri geçtiğinde uyarılmak çok yararlı olabilir. Bir ticaret sistemindeki teorileri doğrulamak veya önemli piyasa fiyatları karşılandığında uyarı vermek için kullanılabilir.





1. Göstergeyi grafiğe yükledikten sonra, ne tür bir uyarıya ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak bir düşüş veya yükseliş uyarısı yapılandıracaksınız ve uyarı için saat dilimini değiştirebilirsiniz. Yazılım varsayılan olarak GMT+3 kullanır. Bunu GMT, GMT+1 veya GMT+2 olarak değiştirme seçeneğiniz vardır.





2. Uyarı penceresi ile temel bir uyarı, MT5 mobil uygulamasında uyarı veren bir anlık bildirim uyarısı veya bir e-posta uyarısı yapma seçeneğiniz vardır.





3. Uyarıyı oluşturmak için grafiğe sol tıklamanız yeterlidir. Uyarının oluşturulacağı yere tıkladığınız yerdir. Uyarı oluşturulduktan sonra kilitlenecektir.





4. Uyarının konumunu değiştirmek isterseniz, klavyedeki yukarı ok tuşuna basın ve uyarı artık kilitli olmayacaktır. Artık uyarının konumunu değiştirmek için grafik üzerinde başka bir yere tıklayabilirsiniz.





5. Uyarıyı sıfırlamak için gösterge penceresini açabilir ve bir düşüş veya yükseliş uyarısına ihtiyacınız olup olmadığını yapılandırabilir, benzer şekilde kilidini açmak için klavyenin yukarı ok tuşuna basabilir ve uyarıyı tekrar yerine kilitlemek için grafiğe tıklayabilirsiniz.





Uyarılar, gelecekte beklenen bir fiyatı aşan fiyata dayanır

Bu tür uyarıların amacı, piyasanın nereye gittiğine ilişkin varsayımınızı doğrulamaktır

Bu tür "fiyat geçiş değeri" uyarıları TradingView platformunda zaten oluşturulabilir ancak MetaTrader'da oluşturulamaz













DÜZENLEME:

Güncellenmiş bir sürüm (sürüm 1.01), bunun bir düşüş veya yükseliş uyarısı olup olmadığını yapılandırmanızı gerektirmez, bunun yerine yalnızca fiyat eşiğindeki geçişe odaklanmak için mantık uygular.





