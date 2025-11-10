Öğrenenler için basit bir gösterge kodu, çubukları gizlemek için dikey bir çizgiyi hareket ettirerek manuel geri testte de size yardımcı olabilir.

Göstergeyi grafiğe ekleyin ve "VL" adında bir Dikey Çizgi nesnesi ekleyin ve VL Dikey Çizgisini sürüklediğiniz anda çalışmaya başlayacaktır

Çizgiyi grafik üzerinde sola veya sağa taşıyabilirsiniz ve sağ taraftaki çubukları gizleyecektir

Kolay geri test için çubukları 1 kaydırma sağa taşımak için CTRL düğmesine de basabilirsiniz











