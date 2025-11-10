Fan sayfamıza katılın
Manual Backtest Bar Replay Simulator - MetaTrader 5 için gösterge
Öğrenenler için basit bir gösterge kodu, çubukları gizlemek için dikey bir çizgiyi hareket ettirerek manuel geri testte de size yardımcı olabilir.
Göstergeyi grafiğe ekleyin ve "VL" adında bir Dikey Çizgi nesnesi ekleyin ve VL Dikey Çizgisini sürüklediğiniz anda çalışmaya başlayacaktır
Çizgiyi grafik üzerinde sola veya sağa taşıyabilirsiniz ve sağ taraftaki çubukları gizleyecektir
Kolay geri test için çubukları 1 kaydırma sağa taşımak için CTRL düğmesine de basabilirsiniz
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49411
