A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Önceki kodda yeni bir çubuğu tespit etmek için zamanı kullandım. Bu sefer yeni bir çubuğu tespit etmek için çubuk sayısını kullanalım. zaman yöntemini kullanmaktan çok daha hafif ve hızlıdır.
- Çubuk sayılarını saklamak için değişkenleri tamsayı veri türünde bildirin.
- Başlatma sırasında "BarsTotal_OnInt" için çubuk sayısını atayın.
- Canlı grafikte "BarsTotal_OnTick" değişkeni için çubuk sayısını atamak için iBars(); işlevini kullanın. Bu değişken her tikte güncellenir.
- Kodun doğruluğunu kontrol etmek için yorumları ve uyarıları kullanın.
int BarsTotal_OnInt; int BarsTotal_OnTick; //+------------------------------------------------------------------+ //| Uzman başlatma işlevi| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Başlatma sırasında toplam çubukları atayın return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() // OnTick Fonksiyonu { BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // En son tutarı saklar if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // Yeni bar geldi { BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // Geçmişi günceller. Alert("New Bar has arrived"); Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick); // Your Code goes here. -------------------------- // You can update a "flag" / variable to use it on later too. } }
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49171
