Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
01. "X" Kez sayın ve ardından geçin.
- Adım 01 - Sayım limitini ayarlamak için bir değişken oluşturun. kodunuzda optimizasyonun yanı sıra bir giriş parametresi olarak da kullanabilirsiniz.
- Adım 02 - Sayılan limiti saklamak için başka bir değişken oluşturun (Kaç kez sayıldığı).
- Adım 03 - Sayaç ve sayım limitiniz eşit olduğunda, bu, sizin tarafınızdan belirtilen kod bloğunu geçme zamanının geldiği anlamına gelir.
- Adım 04 - Kod geçtikten sonra sayacı da sıfırladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, sonsuza kadar sayacaktır (bu durumda).
input int count = 50; // Sayım limitini bir girdi olarak ayarlayın int Counter; // sayaç değişkeni // Uzman Başlatma -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Expert DeInitializing ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Uzman OnTick -------------------------- void OnTick() { Counter ++; // her tikte sayaca 1 ekleyin. Comment("Current Count -:", Counter); if(Counter == count) // "X" kez say ve geç | Bu blok Her sayım başına yalnızca bir kez yürütülür. { // Kodunuz buraya gider...... Alert(count," Times counted"); Counter = 0; // Kod bloğunuzun sonunda sayacı sıfırlayın. Bu zorunludur. } } // OnTick End <<----------------------
02. "X" kez pas geç ve sonra "X" kez bekle ve sonra pas geç.
bu yöntem bekle ve geç, geç ve bekle gibi kullanılabilir.
- Adım 01 - Sayım limitini ve bekleme limitini ayarlamak için bir değişken oluşturun, bunları kodunuzda optimizasyonun yanı sıra birgiriş parametresi olarak da kullanabilirsiniz.
- Adım 02 - Sayılan limit ve bekleme limitlerini saklamak için başka bir değişken oluşturun (Kaç kez sayıldı ve beklendi).
- Adım 03 - Sayaç ve sayım limitiniz eşit olduğunda, bu, sizin tarafınızdan belirtilen kod bloğunu geçme zamanının geldiği anlamına gelir.
- Adım 04 - Sayaç ve sayım bekleme limitiniz eşit olduğunda , bu biraz bekleme zamanı olduğu anlamına gelir.
- Adım 04 - Bekleme limitine ulaşıldığında , sayacı ve garsonu da sıfırladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, çalışacaktır (bu durumda).
input int count = 50; // Sayım limitini bir girdi olarak ayarlayın input int wait = 50; // Bekleme sınırını bir girdi olarak ayarlayın int Counter; // sayaç değişkeninin varsayılan değeri "0" int Waiter; // Bekleme değişkeninin varsayılan değeri "0" // Uzman Başlatma -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Expert DeInitializing ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Uzman OnTick -------------------------- void OnTick() { Comment("Counted Ticks -: ", Counter, "\n", "Waited Ticks -: ", Waiter); if(Counter < count) // "X" kez geçirin { Counter++; // sayacı güncelle // Kodunuz buraya gider. } else if(Waiter < wait) // "X" kez bekleyin { Waiter++; // garsonu güncelleyin // Kodunuz buraya gider. } if(Waiter == wait) // Bekleme Sınırına ulaşıldı { Counter = 0; // sayacı sıfırla Waiter = 0; // garsonu sıfırla } } // OnTick End <<---------------------- //+------------------------------------------------------------------+
Özel -:
Bekleme kod bloğunu kaldırarak yukarıdaki kodu değiştirerek "X kez geç ve dur" kodunu yazabilirsiniz. Daha sonra belirli bir sayı için sayacak ve sayaç dinlenene kadar çalışmayı durduracaktır. Bu değişkenleri global ölçekte oluşturursanız kodunuzun herhangi bir yerinde sıfırlayabilirsiniz. (global değişkenler)
