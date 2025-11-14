01. "X" Kez sayın ve ardından geçin.

Sayaç bloğuna filtreleme koşulları da ayarlayabilirsiniz. örneğin, >> " EĞER bu doğruysa, o zaman bir kez sayın."





input int count = 50 ; int Counter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Counter ++; Comment ( "Current Count -:" , Counter); if (Counter == count) { Alert (count, " Times counted" ); Counter = 0 ; } }





02. "X" kez pas geç ve sonra "X" kez bekle ve sonra pas geç.

bu yöntem bekle ve geç, geç ve bekle gibi kullanılabilir.

Adım 01 - Sayım limitini ve bekleme limitini ayarlamak için bir değişken oluşturun, bunları kodunuzda optimizasyonun yanı sıra bir giriş parametresi olarak da kullanabilirsiniz.

Adım 02 - Sayılan limit ve bekleme limitlerini saklamak için başka bir değişken oluşturun (Kaç kez sayıldı ve beklendi).

Adım 03 - Sayaç ve sayım limitiniz eşit olduğunda, bu, sizin tarafınızdan belirtilen kod bloğunu geçme zamanının geldiği anlamına gelir.

Adım 04 - Sayaç ve sayım bekleme limitiniz eşit olduğunda, bu biraz bekleme zamanı olduğu anlamına gelir.

Adım 05 - Bekleme limitine ulaşıldığında, sayacı ve garsonu da sıfırladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, çalışacaktır (bu durumda).

filtreleme koşullarını Counter bloğuna ve waiter bloklarına da ayarlayabilirsiniz. örneğin, >> " Eğer bu doğruysa, biraz bekleyin"





input int count = 50 ; input int wait = 50 ; int Counter; int Waiter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Comment ( "Counted Ticks -: " , Counter, "

" , "Waited Ticks -: " , Waiter); if (Counter < count) { Counter++; } else if (Waiter < wait) { Waiter++; } if (Waiter == wait) { Counter = 0 ; Waiter = 0 ; } }

Özel -:

Bekleme kod bloğunu kaldırarak yukarıdaki kodu değiştirerek "X kez geç ve dur" kodunu yazabilirsiniz. Daha sonra belirli bir sayı için sayacak ve sayaç dinlenene kadar çalışmayı durduracaktır. Bu değişkenleri global ölçekte oluşturursanız kodunuzun herhangi bir yerinde sıfırlayabilirsiniz. (global değişkenler)



