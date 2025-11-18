Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Counter Attack Candlestick - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(5)
Yayınlandı:
Karşı saldırı mum çubuğu formasyonu



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49142

