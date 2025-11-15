Fan sayfamıza katılın
Candle Analysis Report - MetaTrader 5 için komut dosyası
Bu komut dosyası mum analizi yapmak için tasarlanmıştır:
- Veri Alma: Betik, üzerinde çalıştığı finansal enstrüman için mumların açılış, kapanış, yüksek ve düşük fiyatlarını alır.
- Mum Kategorizasyonu: Her bir mumu, kapanış ve açılış fiyatları arasındaki ilişkiye göre yükseliş, düşüş veya nötr olarak sınıflandırır.
- Genlik Hesaplama: Her bir mumun genliğini (yüksek ve düşük arasındaki fark) hesaplar ve yükseliş ve düşüş mumları için ortalama genlikleri hesaplar.
- Önemli Mumların Tanımlanması: Hem yükseliş hem de düşüş mumları için en önemli 5 mumu (en yüksek genlik) tanımlar.
- Rapor Oluşturma: Boğa, ayı ve nötr mumların sayısının yanı sıra ortalama genlikleri ve en önemli mumları içeren bir rapor oluşturur.
- Grafik Yorumu: Oluşturulan raporu finansal aracın grafiğinde bir yorum olarak görüntüleyerek kullanıcının yapılan analizi kolayca görselleştirmesini sağlar.
Özetle, komut dosyası, yatırımcıların belirli bir dönemdeki mumların dağılımını ve aralığını anlamalarına yardımcı olur; bu, zaman dilimine veya belirli bir sembole dayalı olarak Kar Al veya Zararı Durdur seviyelerini belirlemek gibi bilinçli ticaret kararları vermek için yararlı olabilir.
