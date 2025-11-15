Bu komut dosyası mum analizi yapmak için tasarlanmıştır:

Veri Alma: Betik, üzerinde çalıştığı finansal enstrüman için mumların açılış, kapanış, yüksek ve düşük fiyatlarını alır. Mum Kategorizasyonu: Her bir mumu, kapanış ve açılış fiyatları arasındaki ilişkiye göre yükseliş, düşüş veya nötr olarak sınıflandırır. Genlik Hesaplama: Her bir mumun genliğini (yüksek ve düşük arasındaki fark) hesaplar ve yükseliş ve düşüş mumları için ortalama genlikleri hesaplar. Önemli Mumların Tanımlanması: Hem yükseliş hem de düşüş mumları için en önemli 5 mumu (en yüksek genlik) tanımlar. Rapor Oluşturma: Boğa, ayı ve nötr mumların sayısının yanı sıra ortalama genlikleri ve en önemli mumları içeren bir rapor oluşturur. Grafik Yorumu: Oluşturulan raporu finansal aracın grafiğinde bir yorum olarak görüntüleyerek kullanıcının yapılan analizi kolayca görselleştirmesini sağlar.

Özetle, komut dosyası, yatırımcıların belirli bir dönemdeki mumların dağılımını ve aralığını anlamalarına yardımcı olur; bu, zaman dilimine veya belirli bir sembole dayalı olarak Kar Al veya Zararı Durdur seviyelerini belirlemek gibi bilinçli ticaret kararları vermek için yararlı olabilir.







