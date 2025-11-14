Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Kütüphaneler

Basic GridManager Library - MetaTrader 5 için kütüphane

Yashar Seyyedin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Kütüphane, ızgaraları yönetmek için temel genel yöntemler içerir:

public:
                     GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent);
                    ~GridManager() {};
   void              SetGridMagicNumber(ulong magic);
   void              SetGridMaxDD(double max_dd_percent);
   void              SetGridMultiplier(double lot_multiplier);
   void              Start(void);
   void              Update(void);
   void              CloseGrid();
   double            GridPnL();
   int               CountPositions();

Yukarıdaki kodda:

  • MaxDD "izin verilen maksimum düşüş" anlamına gelir. Bu değer varsayılan olarak devre dışıdır, ancak Set yöntemini kullanmak onu etkinleştirecektir. Bu %denge cinsinden bir değerdir.
  • Start yöntemi, halihazırda çalışmıyorsa yeni bir grid başlatır.
  • Update yeni girişleri ve olası çıkışları kontrol eder.

Bu, GridManager Nesnesine dayalı olarak çalışan EA'nın örnek bir kodudur:

#include <GridManager.mqh>
GridManager *buy_grid;

int OnInit()
  {
   buy_grid = new GridManager(GRID_BUY, 0.01, 100, 1);
   buy_grid.SetGridMagicNumber(100); 
   buy_grid.SetGridMultiplier(1.5); 
   buy_grid.SetGridMaxDD(5);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete buy_grid;
  }

void OnTick(void)
  {
   bool buy_condition=true;
   if(buy_condition)
      buy_grid.Start();
   buy_grid.Update();
  }

    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49186

    Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass

    İşte "Count" temelli set sayaçları için bazı kod örnekleri

    3X_ParabolikRegresyon 3X_ParabolikRegresyon

    İki doğrusal standart sapma kanalı + gelecekteki fiyat grafiği değerlerinin enterpolasyonu ile eğrisel parabolik regresyon kanalı.

    Count Positions from EA MQL5 Count Positions from EA MQL5

    With this code you can get current open positions of your EA this is so usefull to manage your EA

    Close ALL positions from EA MQL5 Close ALL positions from EA MQL5

    With this module you can close all opened positions only form the EA wich are integrate, dont close othe positios form manual trades or other automated trading