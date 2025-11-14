Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Kütüphane, ızgaraları yönetmek için temel genel yöntemler içerir:
public: GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent); ~GridManager() {}; void SetGridMagicNumber(ulong magic); void SetGridMaxDD(double max_dd_percent); void SetGridMultiplier(double lot_multiplier); void Start(void); void Update(void); void CloseGrid(); double GridPnL(); int CountPositions();
Yukarıdaki kodda:
- MaxDD "izin verilen maksimum düşüş" anlamına gelir. Bu değer varsayılan olarak devre dışıdır, ancak Set yöntemini kullanmak onu etkinleştirecektir. Bu %denge cinsinden bir değerdir.
- Start yöntemi, halihazırda çalışmıyorsa yeni bir grid başlatır.
- Update yeni girişleri ve olası çıkışları kontrol eder.
Bu, GridManager Nesnesine dayalı olarak çalışan EA'nın örnek bir kodudur:
#include <GridManager.mqh> GridManager *buy_grid; int OnInit() { buy_grid = new GridManager(GRID_BUY, 0.01, 100, 1); buy_grid.SetGridMagicNumber(100); buy_grid.SetGridMultiplier(1.5); buy_grid.SetGridMaxDD(5); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { delete buy_grid; } void OnTick(void) { bool buy_condition=true; if(buy_condition) buy_grid.Start(); buy_grid.Update(); }
