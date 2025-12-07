Fan sayfamıza katılın
Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files - MetaTrader 5 için komut dosyası
MetaTrader 5, "Semboller" iletişim kutusundan/içinden oranları ve tik'leri dışarı/içeri aktarmanıza olanak tanır. Bazı sınırlamalar nedeniyle, tiklerin dışa aktarımı gerekli (mevcut) tüm geçmişi kapsamayabilir. Bu kod, geçmişin tamamını veya herhangi bir bölümünü standart dışa/içe aktarma olanakları tarafından kullanılan CSV biçiminde dışa aktarmanıza olanak tanır.
Komut dosyası geçerli grafiğin sembolünü kullanır. Belirli bir tarih aralığındaki oran ve tik geçmişi 2 CSV dosyasına kaydedilir (MQL5/Dosyalar klasöründe). Dosya adları sembol adını, zaman dilimini (oranlar için), tarih aralığını içerir.
Giriş parametreleri
- FilterStart - işlemeye başlanacak ilk tarih zamanı;
- FilterStop - işlenecek son tarih zamanı (en fazla dahil olmak üzere);
Varsayılan olarak her iki parametre de 0'dır, bu da mevcut tüm geçmiş anlamına gelir.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48293
