MetaTrader 5, "Semboller" iletişim kutusundan/içinden oranları ve tik'leri dışarı/içeri aktarmanıza olanak tanır. Bazı sınırlamalar nedeniyle, tiklerin dışa aktarımı gerekli (mevcut) tüm geçmişi kapsamayabilir. Bu kod, geçmişin tamamını veya herhangi bir bölümünü standart dışa/içe aktarma olanakları tarafından kullanılan CSV biçiminde dışa aktarmanıza olanak tanır.

Komut dosyası geçerli grafiğin sembolünü kullanır. Belirli bir tarih aralığındaki oran ve tik geçmişi 2 CSV dosyasına kaydedilir (MQL5/Dosyalar klasöründe). Dosya adları sembol adını, zaman dilimini (oranlar için), tarih aralığını içerir.

Giriş parametreleri



FilterStart - işlemeye başlanacak ilk tarih zamanı;

FilterStop - işlenecek son tarih zamanı (en fazla dahil olmak üzere);

Varsayılan olarak her iki parametre de 0'dır, bu da mevcut tüm geçmiş anlamına gelir.