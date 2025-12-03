Kod TabanıBölümler
Kütüphaneler

Simülasyonlardan elde ettiğim istatistikleri saklamak amacıyla SQLite veritabanı ile çalışmak istediğimde, veritabanında yerleşik fonksiyonlarla çalışmanın çok zor ve zaman alıcı olduğunu çok erken fark ettim. Daha sonra işimi kolaylaştırmak için basitleştirilmiş bir sınıf ve fonksiyonlar oluşturmaya karar verdim.

Bu sınıfı kullanmak için bir geliştiricinin dosyayı koda dahil etmesi ve databases.xxxxfunction_name() nesnesini çağırması yeterlidir.

Binlerce veri noktasını ayıklama ve kaydetme konusunda bana çok iyi hizmet etti.

Teşekkürler.


