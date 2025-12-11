Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Strong Historical Levels - MetaTrader 5 için gösterge

Mahdi Ebrahimzadeh | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
6
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Tarihsel Seviyeler, bir sembolün yaşam süresi boyunca teknik olarak en çok tekrarlanan fiyatlar olduğuna inanılan fiyatlardır. Finansal açıdan bakıldığında bu fiyatlar, özel sembol grafiği üzerinde gölgelenen bir finansal ortamın ekonomik koşullarının önemli sınırlarıdır. Bu seviyelerin, söz konusu sembol için finansal faz değişmedikçe fiyatın / oranın bu seviyeleri kolayca geçemeyeceği finansal sınırlar / fazlarla bağlantılı olduğunu gösteren bilimsel materyaller vardır. Bunlar, bir tüccarın piyasa analizlerini Tarihsel Seviyelerle güçlendirmesi gerektiğinin güçlü nedenleridir.

Mum oluşum analizleri bakış açısıyla bu seviyeler üzerinde yapısal bir görünüm oluşturmaya çalıştım. Bu seviyeler üzerindeki fiyat/oran davranışının büyük olasılıkla mum şekli üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Örnek olarak, bir fiyat için güçlü bir seviye varsa, bu fiyat / oran veya çevresinde uyuyan yüksek miktarda para nedeniyle bir FİYAT ZIPLAMASI yapmalıyız.

Bu kavram göz önünde bulundurularak iki kural geliştirilmiştir:

  • Kural 1(üst seviyede boğa mumu): kapanış - düşük > Sıçrama Faktörü ise
  • Kural 2(res. seviyesinde boğa mumu): kapanış - düşük > Atlama Faktörü & (kapanış-düşük)/(yüksek-düşük)>oran ise

Kuralları daha açık hale getirmek için iki resim hazırlanmıştır.

Sıçrama Faktörü

Resim1: S/R seviyelerinden aynı hareketle atlama (destek üzerindeki boğa mumu gibi)


Oran

Resim 2: S/R seviyelerinden ancak ters yönde sıçrama (direnç altındaki Boğa mumu gibi)


Bu kurallara dayanarak (kurallar seçilebilir) iki farklı matriste (sup_mat ve res_mat) veri toplayan bir gösterge geliştirilmiştir. Seçilen kurallara uyan S/R seviyelerinin sayısı veri toplama sırasında ekranda gösterilir. K-ortalamalar yöntemi ile toplanan veriler üzerinde kümeleme işlemi yapmak için AlgLib(dataanalysis.mqh) kütüphanesi kullanılır. Sonuçlar Destek ve Direnç Seviyeleri verilerinin sütunları olarak gösterilir.

Seviyeleri geliştirdikten sonra, analiz edilen aynı sembole sahip bir grafik açar ve ardından kümeleme işlemine göre bu grafik üzerinde tüm seviyeleri (kümeleri) çizer. Daha kullanıcı dostu hale getirmek için göstergenin bazı parametreleri ekrandan değiştirilebilir. Burada aracın ekran grafikleri ve sonuçları kısa bir şekilde gösterilmektedir.

Gösterge ekranı

Resim 3: gösterge ekranı


Sonuçlar

Resim 4: Seviye sonuçlarının grafik üzerinde otomatik çizimi

Sonuç olarak, çok temel kurallara sahip olsak ve seviyeler güçlü destek ve direnç davranışı gösteriyor olsa bile araç çok güçlüdür. Daha fazla kural eklemek mümkündür ve kod, onu geliştirmek için daha fazla kural oluşturmak için kolay bir moddadır. Ekstra kurallar eklemek, kümeleme alanlarını bölmek ve bu alanlar için daha özel kümeleme yapmak, seviyeleri rötuşlamadan önce alınan maksimum mesafeyi aramak araç için daha fazla iyileştirme olabilir. Daha fazlasına sahip olmak isteyenler lütfen benimle iletişime geçsin.


    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48191

