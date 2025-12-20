Kod TabanıBölümler
Göstergeler

ATR Weighted Moving Averages - MetaTrader 5 için gösterge

Yashar Seyyedin
Bu, 4 tür ATR Ağırlıklı hareketli ortalamayı hesaplamak için bir göstergedir.

Hesaplamalar "TAExt by TheBacktestGuy" çam betiği kütüphanesine dayanmaktadır.

Dahil edilen tipler şunlardır:

ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA

ATR tabanlı MA

    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48085

