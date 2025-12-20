Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
ATR Weighted Moving Averages - MetaTrader 5 için gösterge
Bu, 4 tür ATR Ağırlıklı hareketli ortalamayı hesaplamak için bir göstergedir.
Hesaplamalar "TAExt by TheBacktestGuy" çam betiği kütüphanesine dayanmaktadır.
Dahil edilen tipler şunlardır:
ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48085
