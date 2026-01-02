Fan sayfamıza katılın
Price Density - Market Noise Index - MetaTrader 5 için gösterge
14
Gösterge, piyasa gürültüsünü tam olarak ölçerek yatırımcıların yüksek ve düşük volatilite dönemlerini ayırt etmelerine yardımcı olur
Grafik üzerinde grafiksel olarak gösterilerek kolay yorumlama ve hızlı karar verme olanağı sağlar.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47690
