cebe
Göstergeler

Price Density - Market Noise Index - MetaTrader 5 için gösterge

Wissam Hussein
Görüntülemeler:
14
Derecelendirme:
(4)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gösterge, piyasa gürültüsünü tam olarak ölçerek yatırımcıların yüksek ve düşük volatilite dönemlerini ayırt etmelerine yardımcı olur

Grafik üzerinde grafiksel olarak gösterilerek kolay yorumlama ve hızlı karar verme olanağı sağlar.


    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47690

