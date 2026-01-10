Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Envelopes beginner tutorial By William210 - MetaTrader 5 için gösterge

Gerard William G J B M Dinh Sy | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
6
Derecelendirme:
(9)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Özür dilerim, bu kod artık mevcut değil ve kod tabanından nasıl kaldıracağımı/gizleyeceğimi bilmiyorum

Zarflar başlangıç eğitimi - Terminal

Zarflar başlangıç eğitimi - Girişler

Zarflar başlangıç eğitimi - Renkler

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47436

MA2CCI MA2CCI

İki MA ve CCI üzerinde Uzman Danışman

TradeChannel TradeChannel

Fiyat kanalına dayalı Uzman Danışman

Horizontal Grid Controller Horizontal Grid Controller

KeyEvents ile Yatay Izgara Denetleyicisi

PropGuard MT5 Daily Loss and Max Drawdown Dead-Line Visualizer (Dashboard and Line) PropGuard MT5 Daily Loss and Max Drawdown Dead-Line Visualizer (Dashboard and Line)

A chart-based risk monitor for prop-firm style rules: draws a live “Dead-Line” price level showing where your Daily Loss Limit or Overall Max Drawdown would be violated, based on equity, open exposure, and optional trailing drawdown.