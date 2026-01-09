Kod TabanıBölümler
Candle Time Count Down - MetaTrader 5 için gösterge

Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Mevcut mumun ne zaman kapanacağını tahmin edebilen basit bir gösterge.

Günlük Döneme eşit veya daha küçük zaman dilimleriyle sınırlıdır.

Keyfini çıkarın.


    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47494

