Candle Time Count Down - MetaTrader 5 için gösterge
Mevcut mumun ne zaman kapanacağını tahmin edebilen basit bir gösterge.
Günlük Döneme eşit veya daha küçük zaman dilimleriyle sınırlıdır.
Keyfini çıkarın.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47494
