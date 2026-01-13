Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Wick Engulf - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 20
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47328
Wickless Breakout
Fitilsiz koparmaGMMA_Long_Gistogram
GMMA Uzun göstergesi, kolay sunum için bir histograma dönüştürülmüştür.
Adaptive VWAP Institutional
Adaptive VWAP Institutional: Multi-Asset Auto-Detection & DST-Accurate Session Resets (Forex 5PM NY Standard).gpfTCPivotLimit
Pivot göstergesinin destek/direnç seviyelerinden toparlanma üzerine ticaret sistemi