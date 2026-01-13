Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Wick Engulf - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait
Görüntülemeler:
20
Derecelendirme:
(5)
Yayınlandı:
Zip indir
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bir mum çubuğunun gövdesi bir önceki mumun fitili tarafından tamamen kaplanır


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47328

