cebe
Göstergeler

Wickless Breakout - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
16
Derecelendirme:
(4)
Yayınlandı:
Yayınlandı:
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Herhangi bir mum türünün fitilinin eksik olması durumunda "x" işareti konur


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47330

