Hızlı ZigZag. - MetaTrader 5 için gösterge

FastZZ en basit ve en hızlı zigzagdır. İdealZZ'nin "resmini" tam olarak gerçekleştirirken, ikincisinden birkaç kat daha hızlı ve daha ekonomiktir.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1027

