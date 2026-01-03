Fan sayfamıza katılın
TimeSeries - Zaman serileri ile çalışmak için fonksiyon kütüphanesi - MetaTrader 5 için kütüphane
- 10
-
Zaman serileri ile çalışmak için fonksiyon kütüphanesi
MQL4 fonksiyonlarının aşağıdaki analogları mevcuttur: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest ve iBarshift.
Tüm fonksiyonlar için kısa bir çağrı varyantı (mevcut grafiğin sembolü ve periyodu ile) mevcuttur.
iHighest ve iLowest 2 varyantta mevcuttur: "X barından Y barına" ve "X zamanından Y zamanına".
Değişikliklerin geçmişi
- 2012.10.15:
- [+] iBars ve iVolume fonksiyonları eklendi
Başlık
#include <komposter\TimeSeries.mqh>
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1008
