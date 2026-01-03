Zaman serileri ile çalışmak için fonksiyon kütüphanesi





MQL4 fonksiyonlarının aşağıdaki analogları mevcuttur: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest ve iBarshift.

Tüm fonksiyonlar için kısa bir çağrı varyantı (mevcut grafiğin sembolü ve periyodu ile) mevcuttur.

iHighest ve iLowest 2 varyantta mevcuttur: "X barından Y barına" ve "X zamanından Y zamanına".





Değişikliklerin geçmişi



2012.10.15:

[+] iBars ve iVolume fonksiyonları eklendi

Başlık



