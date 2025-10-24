MT5 için Neden Timeless Chart’a İhtiyacınız Var

MetaTrader 5 dünyanın en popüler işlem platformlarından biridir — ancak dürüst olalım, kutudan çıktığı haliyle bazı önemli özellikleri içermez. Örneğin: özel zaman dilimleri (saniye dahil), Renko grafikler, tick grafikler, footprint grafikler, hacim profilleri, VWAP’ler, piyasa tekrar oynatma… liste uzayıp gider.

Aklınıza başka eksikler geldi mi? Eminim istek listeniz daha da uzun.

Şimdiye kadar, MT5’te bu gelişmiş özelliklere erişmek genellikle onlarca farklı gösterge veya EA indirmek anlamına geliyordu — her biri kendi hataları, sınırlamaları ve yük sorunları ile.

İşte Timeless Charts tam burada oyunu değiştiriyor.

Tek bir birleşik EA ile tüm bu özellikleri açabilirsiniz — her tür trader için tasarlanmıştır; ister uzun vadeli pozisyon trader’ı olun, ister order flow / footprint uzmanı.

Timeless Charts ile neler elde edersiniz:



Saniye/dakika/saat/gün bazlı özel zaman dilimleri, tick bazlı, range bazlı, Renko, Line Break, Kagi, Point & Figure.

Order flow / hacim araçları: cluster / footprint, bar istatistikleri, hacim profilleri, VWAP’ler.

ADX, ATR, Bollinger Bantları, MACD, RSI vb. dahil eksiksiz teknik gösterge paketi ve çizim araçları (Fibonacci, kanallar, regresyon, VWAP profilleri).

Grafik senkronizasyonu: çizimler ve imleç aynı sembole sahip grafikler arasında senkronize çalışır.

Stabil ve tek parça çözüm: birbiriyle çakışabilen onlarca eklentiye ihtiyaç yok.

Kısacası: MT5’i en gelişmiş grafik platformlarının seviyesine taşıyan güçlü bir motor varken neden eksik araçlarla uğraşasınız?