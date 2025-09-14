İki hareketli ortalamanın bozulmasında kafa derisi girişi

Kısa vadeli yatırımlarda, giriş doğruluğu özellikle önemlidir. Çok fazla gürültü, herhangi bir yatırımı yıpratabilir. Bu nedenle, pozisyon açma doğruluğunun en üst düzeye çıkarılması son derece önemlidir.

Basit ve etkili bir giriş stratejisi, iki ortalamayı aşmaktır. Ancak kısa zaman dilimlerinde güçlü ve keskin bir hareket görmek isteriz. Bu tür hareketlerden sonra fiyatın ataletle daha fazla hareket etmesi muhtemeldir. Giriş için iki hareketli ortalama kullanacağız. Görevimiz, beş dakikalık bir çubuğun ortalamaların bir tarafında açılıp diğer tarafında kapandığı bir durum bulmaktır.





Gariptir ki, bu oldukça etkili bir filtre. Yukarıdaki ekran görüntüsünde bu tür durumlar oklarla işaretlenmiştir. Ve evet, tüm grafikte sadece 2 giriş var. Kanal genişliği uyarlanabilir ve barımız için iyi bir test. Ve kırılmanın hızı, ayıların direncinin tamamen yıkılması anlamına geliyor.

Birkaç örneğe daha bakalım. Kanalın keskin bir şekilde kırılması gerçekten güçlü bir sinyaldir.





Hareketli ortalamaların farklı kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.





Kolaylık olması açısından, ücretsiz Hareketli Ortalama Çapraz Sinyal göstergemize bu giriş stratejisini ekledik: https://www.mql5.com/tr/market/product/148478





İlk iki ekran görüntüsünde kullandığımız parametreler şunlardır:









Yatırımınıza dikkat edin, girişlerinizi filtreleyin! Gerçekten iyi bir anlaşma zamanı geldiğinde, biriktirdiğiniz fonlar tam donanımlı olmanıza yardımcı olacaktır.

Bol şans ve bol kazançlar!

