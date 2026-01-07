СигналыРазделы
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
18.11 USD
Худший трейд:
-0.42 USD
Общая прибыль:
70.79 USD (70 790 pips)
Общий убыток:
-0.42 USD (416 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (66.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.47 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.18
Торговая активность:
84.78%
Макс. загрузка депозита:
8.87%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
167.55
Длинных трейдов:
3 (27.27%)
Коротких трейдов:
8 (72.73%)
Профит фактор:
168.55
Мат. ожидание:
6.40 USD
Средняя прибыль:
7.08 USD
Средний убыток:
-0.42 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.42 USD (1)
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.42 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
5.44% (28.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 70
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.11 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +66.47 USD
Макс. убыток в серии: -0.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Captain Ai Pro Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Infrastructure: Operating on an Exness Pro Account with standardized symbols (No Suffixes) for 100% copy-trading compatibility worldwide.

Targeted Assets: Gold (XAUUSD) & Major Cryptocurrencies. Recommendation: Minimum balance $200 | Leverage 1:200 or higher.

استراتيجية Captain Ai Pro: حيث تلتقي دقة الذكاء الاصطناعي بخبرة العقول البشرية

مرحبًا بكم في بيئة تداول احترافية مصممة لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال على المدى الطويل. استراتيجيتنا ليست مجرد خوارزمية؛ بل هي نظام هجين يجمع بين:

تحليل متقدم بالذكاء الاصطناعي: نماذجنا الخاصة تقوم بمسح الأسواق على مدار الساعة، لتحديد الفرص عالية الاحتمالية بدقة متناهية.

إشراف بشري: فريق من كبار محللي السوق يراقبون كل صفقة لاستبعاد العشوائية أثناء الأخبار القوية أو الأزمات المفاجئة.

بنية تحتية مؤسسية: يتم التداول عبر حساب Exness Pro برموز قياسية، لضمان توافق النسخ بنسبة 100% مع جميع الوسطاء حول العالم.

الأصول المستهدفة: الذهب (XAUUSD) والعملات الرقمية الكبرى. التوصية: الحد الأدنى للرصيد 200 دولار | رافعة مالية 1:200 أو أعلى.


