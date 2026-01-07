- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|70
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|70K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Targeted Assets: Gold (XAUUSD) & Major Cryptocurrencies. Recommendation: Minimum balance $200 | Leverage 1:200 or higher.
استراتيجية Captain Ai Pro: حيث تلتقي دقة الذكاء الاصطناعي بخبرة العقول البشرية
مرحبًا بكم في بيئة تداول احترافية مصممة لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال على المدى الطويل. استراتيجيتنا ليست مجرد خوارزمية؛ بل هي نظام هجين يجمع بين:
تحليل متقدم بالذكاء الاصطناعي: نماذجنا الخاصة تقوم بمسح الأسواق على مدار الساعة، لتحديد الفرص عالية الاحتمالية بدقة متناهية.
إشراف بشري: فريق من كبار محللي السوق يراقبون كل صفقة لاستبعاد العشوائية أثناء الأخبار القوية أو الأزمات المفاجئة.
بنية تحتية مؤسسية: يتم التداول عبر حساب Exness Pro برموز قياسية، لضمان توافق النسخ بنسبة 100% مع جميع الوسطاء حول العالم.
الأصول المستهدفة: الذهب (XAUUSD) والعملات الرقمية الكبرى. التوصية: الحد الأدنى للرصيد 200 دولار | رافعة مالية 1:200 أو أعلى.
USD
USD
USD