- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
54 (93.10%)
Убыточных трейдов:
4 (6.90%)
Лучший трейд:
46.13 USD
Худший трейд:
-36.08 USD
Общая прибыль:
774.52 USD (77 424 pips)
Общий убыток:
-78.78 USD (7 877 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (478.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
478.30 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
85.40%
Макс. загрузка депозита:
8.86%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
19.28
Длинных трейдов:
58 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
9.83
Мат. ожидание:
12.00 USD
Средняя прибыль:
14.34 USD
Средний убыток:
-19.70 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-33.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.08 USD (1)
Прирост в месяц:
74.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
36.08 USD (2.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.93% (36.08 USD)
По эквити:
26.10% (291.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|696
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|70K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.13 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +478.30 USD
Макс. убыток в серии: -33.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
еще 24...
Ищете стабильную прибыль на золоте? Хватит играть, начните инвестировать.
Многие сигналы XAUUSD уничтожают счета из-за Мартингейла и Сетки. Я этого не делаю.
Этот сигнал для тех, кто ценит безопасность. Мы побеждаем волатильность золота логикой и дисциплиной.
🛡️ ОСНОВНЫЕ СТОЛПЫ СТРАТЕГИИ:
Мы охотимся только за сетапами с высокой вероятностью.
• Контроль Win Rate: Качество входа > Количество входов.
• Здоровый Risk Reward: Прибыль должна оправдывать риск.
⚠️ ТРЕБОВАНИЯ (ВАЖНО):
• Мин. депозит: $1,000 (Рекомендуется для безопасности).
• Кредитное плечо: 1:500.
• Обязательно: VPS (для быстрой отработки скрытых стопов).
Присоединяйтесь сейчас для стабильного роста.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
47 USD в месяц
77%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
100%
58
93%
85%
9.83
12.00
USD
USD
26%
1:500