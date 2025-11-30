СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Arrow
Hajar Ismail

Gold Arrow

Hajar Ismail
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 47 USD в месяц
прирост с 2025 77%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
54 (93.10%)
Убыточных трейдов:
4 (6.90%)
Лучший трейд:
46.13 USD
Худший трейд:
-36.08 USD
Общая прибыль:
774.52 USD (77 424 pips)
Общий убыток:
-78.78 USD (7 877 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (478.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
478.30 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
85.40%
Макс. загрузка депозита:
8.86%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
19.28
Длинных трейдов:
58 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
9.83
Мат. ожидание:
12.00 USD
Средняя прибыль:
14.34 USD
Средний убыток:
-19.70 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-33.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.08 USD (1)
Прирост в месяц:
74.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
36.08 USD (2.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.93% (36.08 USD)
По эквити:
26.10% (291.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 696
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.13 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +478.30 USD
Макс. убыток в серии: -33.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
еще 24...
Ищете стабильную прибыль на золоте? Хватит играть, начните инвестировать.

Многие сигналы XAUUSD уничтожают счета из-за Мартингейла и Сетки. Я этого не делаю.

Этот сигнал для тех, кто ценит безопасность. Мы побеждаем волатильность золота логикой и дисциплиной.

🛡️ ОСНОВНЫЕ СТОЛПЫ СТРАТЕГИИ:
  • 100% НЕТ МАРТИНГЕЙЛА, НЕТ СЕТКИ: Одна позиция, один план. Никаких усреднений.
  • Скрытый (Virtual) Stop Loss и TP: Управляются системой внутренне, чтобы избежать "Охоты за стопами" (Stop Hunting) брокера. Риск строго ограничен, даже если вы не видите линий на графике.
  • Price Action и Структура Рынка: Следование за "Умными Деньгами" (Smart Money).
  • Фокус на XAUUSD: Полная специализация на золоте.
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОДПИСАТЬСЯ?
Мы охотимся только за сетапами с высокой вероятностью.
Контроль Win Rate: Качество входа > Количество входов.
Здоровый Risk Reward: Прибыль должна оправдывать риск.

⚠️ ТРЕБОВАНИЯ (ВАЖНО):
Мин. депозит: $1,000 (Рекомендуется для безопасности).
Кредитное плечо: 1:500.
Обязательно: VPS (для быстрой отработки скрытых стопов).

Присоединяйтесь сейчас для стабильного роста.
Нет отзывов
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 11:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 21:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
