Trades insgesamt:
59
Gewinntrades:
55 (93.22%)
Verlusttrades:
4 (6.78%)
Bester Trade:
46.13 USD
Schlechtester Trade:
-36.08 USD
Bruttoprofit:
799.33 USD (79 905 pips)
Bruttoverlust:
-78.78 USD (7 877 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (478.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
478.30 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.88
Trading-Aktivität:
46.35%
Max deposit load:
8.86%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
19.97
Long-Positionen:
59 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
10.15
Mathematische Gewinnerwartung:
12.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-33.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.08 USD (1)
Wachstum pro Monat :
29.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
36.08 USD (2.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.93% (36.08 USD)
Kapital:
26.10% (291.75 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|721
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|72K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +46.13 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +478.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
Suchen Sie stabilen Gold-Profit? Hören Sie auf zu zocken, fangen Sie an zu investieren.
Viele Signale nutzen Martingale und Grid, was Konten zerstört. Ich tue das nicht.
🛡️ STRATEGIE-SÄULEN:
• Mindesteinzahlung: $1,000 (Empfohlen).
• Hebel: 1:500.
• Pflicht: VPS (Für schnelle Ausführung der versteckten Stops).
Treten Sie jetzt bei für konstantes Wachstum.
Viele Signale nutzen Martingale und Grid, was Konten zerstört. Ich tue das nicht.
🛡️ STRATEGIE-SÄULEN:
- ✅ 100% KEIN MARTINGALE, KEIN GRID: Eine Position, ein Plan.
- ✅ Virtueller (Versteckter) Stop Loss & TP: Intern verwaltet, um Stop-Hunting durch Broker zu verhindern. Das Risiko ist strikt begrenzt.
- ✅ Price Action: Wir folgen dem "Smart Money".
- ✅ Fokus auf XAUUSD: Spezialisiert nur auf Gold.
• Mindesteinzahlung: $1,000 (Empfohlen).
• Hebel: 1:500.
• Pflicht: VPS (Für schnelle Ausführung der versteckten Stops).
Treten Sie jetzt bei für konstantes Wachstum.
