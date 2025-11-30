- Crescimento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
55 (93.22%)
Negociações com perda:
4 (6.78%)
Melhor negociação:
46.13 USD
Pior negociação:
-36.08 USD
Lucro bruto:
799.33 USD (79 905 pips)
Perda bruta:
-78.78 USD (7 877 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (478.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
478.30 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
46.35%
Depósito máximo carregado:
8.86%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
19.97
Negociações longas:
59 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
10.15
Valor esperado:
12.21 USD
Lucro médio:
14.53 USD
Perda média:
-19.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-33.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.08 USD (1)
Crescimento mensal:
29.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36.08 USD (2.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.93% (36.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.10% (291.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|721
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|72K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.13 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +478.30 USD
Máxima perda consecutiva: -33.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
25 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Procurando Lucro Estável em Ouro? Pare de Apostar, Comece a Investir.
Muitos sinais quebram contas com Martingale e Grid. Eu não faço isso.
Este sinal vence a volatilidade do XAUUSD com lógica e disciplina.
🛡️ PILARES DA ESTRATÉGIA:
• Depósito Mínimo: $1,000 (Recomendado).
• Alavancagem: 1:500.
• Obrigatório: VPS (Para execução precisa dos stops virtuais).
Junte-se agora para um crescimento sólido e consistente.
Muitos sinais quebram contas com Martingale e Grid. Eu não faço isso.
Este sinal vence a volatilidade do XAUUSD com lógica e disciplina.
🛡️ PILARES DA ESTRATÉGIA:
- ✅ 100% SEM MARTINGALE, SEM GRID: Uma posição, um plano. Nunca fazemos preço médio contra a tendência.
- ✅ Stop Loss e TP Virtual (Oculto): Gerido internamente para evitar "Stop Hunting" da corretora. O risco é estritamente limitado pelo sistema.
- ✅ Price Action: Seguimos o "Smart Money".
- ✅ Foco no XAUUSD: Especialização total em Ouro.
• Depósito Mínimo: $1,000 (Recomendado).
• Alavancagem: 1:500.
• Obrigatório: VPS (Para execução precisa dos stops virtuais).
Junte-se agora para um crescimento sólido e consistente.
