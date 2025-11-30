SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Arrow
Hajar Ismail

Gold Arrow

Hajar Ismail
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 47 USD por mês
crescimento desde 2025 82%
FBS-Real-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
55 (93.22%)
Negociações com perda:
4 (6.78%)
Melhor negociação:
46.13 USD
Pior negociação:
-36.08 USD
Lucro bruto:
799.33 USD (79 905 pips)
Perda bruta:
-78.78 USD (7 877 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (478.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
478.30 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
46.35%
Depósito máximo carregado:
8.86%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
19.97
Negociações longas:
59 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
10.15
Valor esperado:
12.21 USD
Lucro médio:
14.53 USD
Perda média:
-19.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-33.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.08 USD (1)
Crescimento mensal:
29.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36.08 USD (2.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.93% (36.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.10% (291.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 721
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.13 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +478.30 USD
Máxima perda consecutiva: -33.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 11
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
25 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Procurando Lucro Estável em Ouro? Pare de Apostar, Comece a Investir.

Muitos sinais quebram contas com Martingale e Grid. Eu não faço isso.

Este sinal vence a volatilidade do XAUUSD com lógica e disciplina.

🛡️ PILARES DA ESTRATÉGIA:
  • 100% SEM MARTINGALE, SEM GRID: Uma posição, um plano. Nunca fazemos preço médio contra a tendência.
  • Stop Loss e TP Virtual (Oculto): Gerido internamente para evitar "Stop Hunting" da corretora. O risco é estritamente limitado pelo sistema.
  • Price Action: Seguimos o "Smart Money".
  • Foco no XAUUSD: Especialização total em Ouro.
⚠️ REQUISITOS (IMPORTANTE):
Depósito Mínimo: $1,000 (Recomendado).
Alavancagem: 1:500.
Obrigatório: VPS (Para execução precisa dos stops virtuais).

Junte-se agora para um crescimento sólido e consistente.
Sem comentários
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 11:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 21:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Arrow
47 USD por mês
82%
0
0
USD
1K
USD
8
100%
59
93%
46%
10.14
12.21
USD
26%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.