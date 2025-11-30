시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold Arrow
Hajar Ismail

Gold Arrow

Hajar Ismail
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 47 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 89%
FBS-Real-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
65
이익 거래:
60 (92.30%)
손실 거래:
5 (7.69%)
최고의 거래:
46.13 USD
최악의 거래:
-36.08 USD
총 수익:
841.87 USD (84 158 pips)
총 손실:
-81.32 USD (8 130 pips)
연속 최대 이익:
35 (478.30 USD)
연속 최대 이익:
478.30 USD (35)
샤프 비율:
0.86
거래 활동:
48.39%
최대 입금량:
8.86%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
21.08
롱(주식매수):
65 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
10.35
기대수익:
11.70 USD
평균 이익:
14.03 USD
평균 손실:
-16.26 USD
연속 최대 손실:
2 (-33.36 USD)
연속 최대 손실:
-36.08 USD (1)
월별 성장률:
34.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
36.08 USD (2.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.93% (36.08 USD)
자본금별:
26.10% (291.75 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 761
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 76K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +46.13 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +478.30 USD
연속 최대 손실: -33.36 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 19
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
25 더...
안정적인 골드 수익을 찾고 계십니까? 도박을 멈추고 투자를 시작하십시오.

많은 신호가 마틴게일(Martingale)과 그리드(Grid)로 계좌를 파괴합니다. 저는 절대 그렇게 하지 않습니다.

🛡️ 전략의 핵심:
  • 100% 마틴게일 없음, 그리드 없음: 하나의 포지션, 하나의 계획. 물타기를 하지 않습니다.
  • 가상 (Hidden) 손절매 및 TP: 브로커의 스톱 헌팅(Stop Hunting)을 방지하기 위해 내부적으로 관리됩니다. 차트에 보이지 않아도 리스크는 엄격히 제한됩니다.
  • Price Action: "스마트 머니"의 흐름을 따릅니다.
  • XAUUSD 전문: 오직 골드에만 집중합니다.
⚠️ 구독자 요구 사항 (중요):
최소 예치금: $1,000 (안전한 자금 관리를 위해 강력 권장).
레버리지: 1:500.
필수: VPS 사용 (히든 SL의 지연 없는 실행을 위해).

논리적이고 일관된 수익을 위해 지금 가입하십시오.
리뷰 없음
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 11:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 21:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gold Arrow
월별 47 USD
89%
0
0
USD
1.1K
USD
9
100%
65
92%
48%
10.35
11.70
USD
26%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.