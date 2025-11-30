- 자본
- 축소
트레이드:
65
이익 거래:
60 (92.30%)
손실 거래:
5 (7.69%)
최고의 거래:
46.13 USD
최악의 거래:
-36.08 USD
총 수익:
841.87 USD (84 158 pips)
총 손실:
-81.32 USD (8 130 pips)
연속 최대 이익:
35 (478.30 USD)
연속 최대 이익:
478.30 USD (35)
샤프 비율:
0.86
거래 활동:
48.39%
최대 입금량:
8.86%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
21.08
롱(주식매수):
65 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
10.35
기대수익:
11.70 USD
평균 이익:
14.03 USD
평균 손실:
-16.26 USD
연속 최대 손실:
2 (-33.36 USD)
연속 최대 손실:
-36.08 USD (1)
월별 성장률:
34.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
36.08 USD (2.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.93% (36.08 USD)
자본금별:
26.10% (291.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|761
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|76K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.13 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +478.30 USD
연속 최대 손실: -33.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 19
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
안정적인 골드 수익을 찾고 계십니까? 도박을 멈추고 투자를 시작하십시오.
많은 신호가 마틴게일(Martingale)과 그리드(Grid)로 계좌를 파괴합니다. 저는 절대 그렇게 하지 않습니다.
🛡️ 전략의 핵심:
• 최소 예치금: $1,000 (안전한 자금 관리를 위해 강력 권장).
• 레버리지: 1:500.
• 필수: VPS 사용 (히든 SL의 지연 없는 실행을 위해).
논리적이고 일관된 수익을 위해 지금 가입하십시오.
많은 신호가 마틴게일(Martingale)과 그리드(Grid)로 계좌를 파괴합니다. 저는 절대 그렇게 하지 않습니다.
🛡️ 전략의 핵심:
- ✅ 100% 마틴게일 없음, 그리드 없음: 하나의 포지션, 하나의 계획. 물타기를 하지 않습니다.
- ✅ 가상 (Hidden) 손절매 및 TP: 브로커의 스톱 헌팅(Stop Hunting)을 방지하기 위해 내부적으로 관리됩니다. 차트에 보이지 않아도 리스크는 엄격히 제한됩니다.
- ✅ Price Action: "스마트 머니"의 흐름을 따릅니다.
- ✅ XAUUSD 전문: 오직 골드에만 집중합니다.
• 최소 예치금: $1,000 (안전한 자금 관리를 위해 강력 권장).
• 레버리지: 1:500.
• 필수: VPS 사용 (히든 SL의 지연 없는 실행을 위해).
논리적이고 일관된 수익을 위해 지금 가입하십시오.
리뷰 없음
