Hajar Ismail

Gold Arrow

Hajar Ismail
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 47 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
24 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
29.84 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
292.67 USD (29 253 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
24 (292.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
292.67 USD (24)
Sharpe oranı:
1.40
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
24 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
12.19 USD
Ortalama kâr:
12.19 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
28.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 293
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 29K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.84 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +292.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
24 daha fazla...
Altında İstikrarlı Kazanç mı Arıyorsunuz? Kumarı Bırakın, Yatırıma Başlayın.

Birçok sinyal Martingale ve Grid yüzünden hesapları patlatır. Ben bunu yapmıyorum.

🛡️ STRATEJİNİN TEMEL TAŞLARI:
  • 100% MARTINGALE YOK, GRID YOK: Tek pozisyon, tek plan. Zarardayken ekleme yapılmaz.
  • Sanal (Gizli) Stop Loss ve TP: Brokerların "Stop Avcılığı"nı (Stop Hunting) önlemek için dahili olarak yönetilir. Grafikte görünmese de risk kesinlikle sınırlıdır.
  • Price Action: "Akıllı Para"yı (Smart Money) takip ediyoruz.
  • Tek Parite Odaklı: Sadece XAUUSD (Altın).
⚠️ ABONE ŞARTLARI (ÖNEMLİ):
Minimum Mevduat: $1,000 (Güvenli lot büyüklüğü için Şiddetle Tavsiye Edilir).
Kaldıraç: 1:500.
Zorunlu: VPS (Gizli SL'nin gecikmesiz çalışması için).

Sakin ve mantıklı büyüme için şimdi katılın.
İnceleme yok
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
