トレード:
59
利益トレード:
55 (93.22%)
損失トレード:
4 (6.78%)
ベストトレード:
46.13 USD
最悪のトレード:
-36.08 USD
総利益:
799.33 USD (79 905 pips)
総損失:
-78.78 USD (7 877 pips)
最大連続の勝ち:
35 (478.30 USD)
最大連続利益:
478.30 USD (35)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
46.35%
最大入金額:
8.86%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
19.97
長いトレード:
59 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
10.15
期待されたペイオフ:
12.21 USD
平均利益:
14.53 USD
平均損失:
-19.70 USD
最大連続の負け:
2 (-33.36 USD)
最大連続損失:
-36.08 USD (1)
月間成長:
29.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
36.08 USD (2.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.93% (36.08 USD)
エクイティによる:
26.10% (291.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|721
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|72K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.13 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +478.30 USD
最大連続損失: -33.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
安定したゴールドの利益をお探しですか？ギャンブルをやめて、投資を始めましょう。
多くのシグナルはナンピン（Martingale）やグリッドで口座を破綻させます。私はそれをしません。
このシグナルは、論理と規律でXAUUSDのボラティリティを攻略します。
🛡️ 戦略の柱:
• 最低証拠金: $1,000 (安全な資金管理のため強く推奨)。
• レバレッジ: 1:500.
• 必須: VPS (隠しSLを遅延なく執行するため)。
冷静かつ論理的な資産形成のために、今すぐ参加してください。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
47 USD/月
82%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
8
100%
59
93%
46%
10.14
12.21
USD
USD
26%
1:500