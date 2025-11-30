- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
24 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
29.84 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
292.67 USD (29 253 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
24 (292.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
292.67 USD (24)
Indice di Sharpe:
1.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
24 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
12.19 USD
Profitto medio:
12.19 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
28.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|293
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.84 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +292.67 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
Cerchi profitti stabili sull'Oro? Smetti di scommettere, inizia a investire.
Molti segnali bruciano i conti con Martingala e Grid. Io non lo faccio.
🛡️ PILASTRI DELLA STRATEGIA:
• Deposito Minimo: $1,000 (Consigliato).
• Leva: 1:500.
• Obbligatorio: VPS (Per l'esecuzione precisa degli stop nascosti).
Unisciti ora per una crescita costante.
Molti segnali bruciano i conti con Martingala e Grid. Io non lo faccio.
🛡️ PILASTRI DELLA STRATEGIA:
- ✅ 100% NO MARTINGALA, NO GRID: Una posizione, un piano.
- ✅ Stop Loss e TP Virtuali (Nascosti): Gestiti internamente per evitare lo "Stop Hunting" dei broker. Anche se invisibili sul grafico, il rischio è limitato.
- ✅ Price Action: Seguiamo lo "Smart Money".
- ✅ Focus XAUUSD: Solo Oro.
• Deposito Minimo: $1,000 (Consigliato).
• Leva: 1:500.
• Obbligatorio: VPS (Per l'esecuzione precisa degli stop nascosti).
Unisciti ora per una crescita costante.
