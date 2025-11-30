- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
55 (93.22%)
亏损交易:
4 (6.78%)
最好交易:
46.13 USD
最差交易:
-36.08 USD
毛利:
799.33 USD (79 905 pips)
毛利亏损:
-78.78 USD (7 877 pips)
最大连续赢利:
35 (478.30 USD)
最大连续盈利:
478.30 USD (35)
夏普比率:
0.88
交易活动:
46.35%
最大入金加载:
8.86%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
19.97
长期交易:
59 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
10.15
预期回报:
12.21 USD
平均利润:
14.53 USD
平均损失:
-19.70 USD
最大连续失误:
2 (-33.36 USD)
最大连续亏损:
-36.08 USD (1)
每月增长:
29.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
36.08 USD (2.31%)
相对跌幅:
结余:
2.93% (36.08 USD)
净值:
26.10% (291.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|721
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|72K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.13 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +478.30 USD
最大连续亏损: -33.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
Ищете стабильную прибыль на золоте? Хватит играть, начните инвестировать.
Многие сигналы XAUUSD уничтожают счета из-за Мартингейла и Сетки. Я этого не делаю.
Этот сигнал для тех, кто ценит безопасность. Мы побеждаем волатильность золота логикой и дисциплиной.
🛡️ ОСНОВНЫЕ СТОЛПЫ СТРАТЕГИИ:
Мы охотимся только за сетапами с высокой вероятностью.
• Контроль Win Rate: Качество входа > Количество входов.
• Здоровый Risk Reward: Прибыль должна оправдывать риск.
⚠️ ТРЕБОВАНИЯ (ВАЖНО):
• Мин. депозит: $1,000 (Рекомендуется для безопасности).
• Кредитное плечо: 1:500.
• Обязательно: VPS (для быстрой отработки скрытых стопов).
Присоединяйтесь сейчас для стабильного роста.
没有评论
