Hajar Ismail

Gold Arrow

Hajar Ismail
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 47 USD per 
增长自 2025 82%
FBS-Real-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
59
盈利交易:
55 (93.22%)
亏损交易:
4 (6.78%)
最好交易:
46.13 USD
最差交易:
-36.08 USD
毛利:
799.33 USD (79 905 pips)
毛利亏损:
-78.78 USD (7 877 pips)
最大连续赢利:
35 (478.30 USD)
最大连续盈利:
478.30 USD (35)
夏普比率:
0.88
交易活动:
46.35%
最大入金加载:
8.86%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
19.97
长期交易:
59 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
10.15
预期回报:
12.21 USD
平均利润:
14.53 USD
平均损失:
-19.70 USD
最大连续失误:
2 (-33.36 USD)
最大连续亏损:
-36.08 USD (1)
每月增长:
29.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
36.08 USD (2.31%)
相对跌幅:
结余:
2.93% (36.08 USD)
净值:
26.10% (291.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 721
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.13 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +478.30 USD
最大连续亏损: -33.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 11
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
25 更多...
Ищете стабильную прибыль на золоте? Хватит играть, начните инвестировать.

Многие сигналы XAUUSD уничтожают счета из-за Мартингейла и Сетки. Я этого не делаю.

Этот сигнал для тех, кто ценит безопасность. Мы побеждаем волатильность золота логикой и дисциплиной.

🛡️ ОСНОВНЫЕ СТОЛПЫ СТРАТЕГИИ:
  • 100% НЕТ МАРТИНГЕЙЛА, НЕТ СЕТКИ: Одна позиция, один план. Никаких усреднений.
  • Скрытый (Virtual) Stop Loss и TP: Управляются системой внутренне, чтобы избежать "Охоты за стопами" (Stop Hunting) брокера. Риск строго ограничен, даже если вы не видите линий на графике.
  • Price Action и Структура Рынка: Следование за "Умными Деньгами" (Smart Money).
  • Фокус на XAUUSD: Полная специализация на золоте.
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОДПИСАТЬСЯ?
Мы охотимся только за сетапами с высокой вероятностью.
Контроль Win Rate: Качество входа > Количество входов.
Здоровый Risk Reward: Прибыль должна оправдывать риск.

⚠️ ТРЕБОВАНИЯ (ВАЖНО):
Мин. депозит: $1,000 (Рекомендуется для безопасности).
Кредитное плечо: 1:500.
Обязательно: VPS (для быстрой отработки скрытых стопов).

Присоединяйтесь сейчас для стабильного роста.
没有评论
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 11:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 21:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
