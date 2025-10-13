- Прирост
Всего трейдов:
258
Прибыльных трейдов:
217 (84.10%)
Убыточных трейдов:
41 (15.89%)
Лучший трейд:
7.45 USD
Худший трейд:
-31.27 USD
Общая прибыль:
395.69 USD (138 055 pips)
Общий убыток:
-135.95 USD (15 346 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (101.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.85 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
5.12%
Макс. загрузка депозита:
22.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
229 (88.76%)
Коротких трейдов:
29 (11.24%)
Профит фактор:
2.91
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-3.32 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.27 USD (1)
Прирост в месяц:
63.82%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
55.98 USD (15.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.28% (55.98 USD)
По эквити:
25.08% (52.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|250
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|98K
|EURUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.45 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +101.85 USD
Макс. убыток в серии: -30.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|3.63 × 1973
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
FusionMarkets-Demo
|6.00 × 4
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
220%
0
0
USD
USD
172
USD
USD
12
96%
258
84%
5%
2.91
1.01
USD
USD
25%
1:500