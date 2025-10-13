СигналыРазделы
Juliano Gattis

Richard Willians

Juliano Gattis
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 220%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
258
Прибыльных трейдов:
217 (84.10%)
Убыточных трейдов:
41 (15.89%)
Лучший трейд:
7.45 USD
Худший трейд:
-31.27 USD
Общая прибыль:
395.69 USD (138 055 pips)
Общий убыток:
-135.95 USD (15 346 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (101.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.85 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
5.12%
Макс. загрузка депозита:
22.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
229 (88.76%)
Коротких трейдов:
29 (11.24%)
Профит фактор:
2.91
Мат. ожидание:
1.01 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-3.32 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.27 USD (1)
Прирост в месяц:
63.82%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
55.98 USD (15.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.28% (55.98 USD)
По эквити:
25.08% (52.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 246
BTCUSD 10
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 250
BTCUSD 10
EURUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD 98K
EURUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.45 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +101.85 USD
Макс. убыток в серии: -30.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
VantageInternational-Live 11
3.63 × 1973
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
FusionMarkets-Demo
6.00 × 4
Нет отзывов
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 23:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
