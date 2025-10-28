- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14 464
Прибыльных трейдов:
8 895 (61.49%)
Убыточных трейдов:
5 569 (38.50%)
Лучший трейд:
4 078.50 USD
Худший трейд:
-1 581.60 USD
Общая прибыль:
103 276.50 USD (2 260 528 pips)
Общий убыток:
-49 492.40 USD (1 934 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
161 (5 042.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 102.00 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
26.00%
Макс. загрузка депозита:
18.01%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
2164
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
13.93
Длинных трейдов:
6 940 (47.98%)
Коротких трейдов:
7 524 (52.02%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
3.72 USD
Средняя прибыль:
11.61 USD
Средний убыток:
-8.89 USD
Макс. серия проигрышей:
47 (-3 480.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 861.49 USD (46)
Прирост в месяц:
48.24%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 861.49 USD (6.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.70% (3 454.40 USD)
По эквити:
56.28% (38 371.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|14464
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|326K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 078.50 USD
Худший трейд: -1 582 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 46
Макс. прибыль в серии: +5 042.05 USD
Макс. убыток в серии: -3 480.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
More info WA : 082128769785
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
303%
0
0
USD
USD
64K
USD
USD
13
90%
14 464
61%
26%
2.08
3.72
USD
USD
56%
1:400