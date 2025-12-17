СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Golden euromaggot
Rene Killandi

Golden euromaggot

Rene Killandi
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 29%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
46 (76.66%)
Убыточных трейдов:
14 (23.33%)
Лучший трейд:
83.34 EUR
Худший трейд:
-65.57 EUR
Общая прибыль:
497.69 EUR (21 327 pips)
Общий убыток:
-144.55 EUR (6 349 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (97.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
246.74 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
23.85%
Макс. загрузка депозита:
11.17%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.92
Длинных трейдов:
49 (81.67%)
Коротких трейдов:
11 (18.33%)
Профит фактор:
3.44
Мат. ожидание:
5.89 EUR
Средняя прибыль:
10.82 EUR
Средний убыток:
-10.33 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.43 EUR)
Макс. убыток в серии:
-120.31 EUR (2)
Прирост в месяц:
29.48%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.02 EUR
Максимальная:
121.01 EUR (16.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.20% (120.51 EUR)
По эквити:
26.50% (514.90 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 39
EURUSD 21
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 371
EURUSD 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
EURUSD 557
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +83.34 EUR
Худший трейд: -66 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +97.87 EUR
Макс. убыток в серии: -2.43 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4911
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.27 × 463
ICMarketsEU-MT5-5
1.29 × 35
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 600
еще 109...
Please, DO NOT subscribe to the signal. Account will be terminated soon!
Нет отзывов
2025.12.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
