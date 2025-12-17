- Прирост
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
46 (76.66%)
Убыточных трейдов:
14 (23.33%)
Лучший трейд:
83.34 EUR
Худший трейд:
-65.57 EUR
Общая прибыль:
497.69 EUR (21 327 pips)
Общий убыток:
-144.55 EUR (6 349 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (97.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
246.74 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
23.85%
Макс. загрузка депозита:
11.17%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.92
Длинных трейдов:
49 (81.67%)
Коротких трейдов:
11 (18.33%)
Профит фактор:
3.44
Мат. ожидание:
5.89 EUR
Средняя прибыль:
10.82 EUR
Средний убыток:
-10.33 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.43 EUR)
Макс. убыток в серии:
-120.31 EUR (2)
Прирост в месяц:
29.48%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.02 EUR
Максимальная:
121.01 EUR (16.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.20% (120.51 EUR)
По эквити:
26.50% (514.90 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|EURUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|371
|EURUSD
|32
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|557
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +83.34 EUR
Худший трейд: -66 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +97.87 EUR
Макс. убыток в серии: -2.43 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4911
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 463
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.29 × 35
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 600
еще 109...
Please, DO NOT subscribe to the signal. Account will be terminated soon!
Нет отзывов
