Всего трейдов:
274
Прибыльных трейдов:
260 (94.89%)
Убыточных трейдов:
14 (5.11%)
Лучший трейд:
17.87 USD
Худший трейд:
-11.11 USD
Общая прибыль:
852.90 USD (21 669 pips)
Общий убыток:
-91.81 USD (1 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (153.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.29 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
72.26%
Макс. загрузка депозита:
12.88%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
68.50
Длинных трейдов:
60 (21.90%)
Коротких трейдов:
214 (78.10%)
Профит фактор:
9.29
Мат. ожидание:
2.78 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-6.56 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.11 USD (1)
Прирост в месяц:
8.76%
Годовой прогноз:
106.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.11 USD (1.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.82% (8.37 USD)
По эквити:
57.57% (941.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|133
|GBPUSD
|119
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|379
|GBPUSD
|331
|AUDUSD
|51
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|8K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.87 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +153.29 USD
Макс. убыток в серии: -9.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.17 × 53
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 51
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.35 × 69
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
Trading against the trend 📈 high risk strategy