Sergey Kutsko

Robotorgovec

Sergey Kutsko
1 отзыв
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 122%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
274
Прибыльных трейдов:
260 (94.89%)
Убыточных трейдов:
14 (5.11%)
Лучший трейд:
17.87 USD
Худший трейд:
-11.11 USD
Общая прибыль:
852.90 USD (21 669 pips)
Общий убыток:
-91.81 USD (1 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (153.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.29 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
72.26%
Макс. загрузка депозита:
12.88%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
68.50
Длинных трейдов:
60 (21.90%)
Коротких трейдов:
214 (78.10%)
Профит фактор:
9.29
Мат. ожидание:
2.78 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-6.56 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.11 USD (1)
Прирост в месяц:
8.76%
Годовой прогноз:
106.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.11 USD (1.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.82% (8.37 USD)
По эквити:
57.57% (941.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 133
GBPUSD 119
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 379
GBPUSD 331
AUDUSD 51
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 8K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.87 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +153.29 USD
Макс. убыток в серии: -9.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.17 × 53
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 51
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 7
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
TradersGlobalGroup-Live 2
0.35 × 69
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
TitanFX-01
0.44 × 16
еще 122...
https://t.me/KGroup_fx
Средняя оценка:
Khader Munir Farah Michail
201
Khader Munir Farah Michail 2025.12.04 15:46 
 

Trading against the trend 📈 high risk strategy

2025.12.23 07:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 00:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 11:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
