信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Robotorgovec
Sergey Kutsko

Robotorgovec

Sergey Kutsko
1条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
增长自 2025 122%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
274
盈利交易:
260 (94.89%)
亏损交易:
14 (5.11%)
最好交易:
17.87 USD
最差交易:
-11.11 USD
毛利:
852.90 USD (21 669 pips)
毛利亏损:
-91.81 USD (1 788 pips)
最大连续赢利:
46 (153.29 USD)
最大连续盈利:
153.29 USD (46)
夏普比率:
0.69
交易活动:
73.48%
最大入金加载:
12.88%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
14 小时
采收率:
68.50
长期交易:
60 (21.90%)
短期交易:
214 (78.10%)
利润因子:
9.29
预期回报:
2.78 USD
平均利润:
3.28 USD
平均损失:
-6.56 USD
最大连续失误:
2 (-9.19 USD)
最大连续亏损:
-11.11 USD (1)
每月增长:
8.76%
年度预测:
106.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11.11 USD (1.30%)
相对跌幅:
结余:
0.82% (8.37 USD)
净值:
57.57% (941.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 133
GBPUSD 119
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 379
GBPUSD 331
AUDUSD 51
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 8K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.87 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +153.29 USD
最大连续亏损: -9.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.17 × 53
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 51
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 7
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
TradersGlobalGroup-Live 2
0.35 × 69
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
TitanFX-01
0.44 × 16
122 更多...
https://t.me/KGroup_fx
平均等级:
Khader Munir Farah Michail
201
Khader Munir Farah Michail 2025.12.04 15:46 
 

Trading against the trend 📈 high risk strategy

