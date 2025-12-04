- 成长
交易:
274
盈利交易:
260 (94.89%)
亏损交易:
14 (5.11%)
最好交易:
17.87 USD
最差交易:
-11.11 USD
毛利:
852.90 USD (21 669 pips)
毛利亏损:
-91.81 USD (1 788 pips)
最大连续赢利:
46 (153.29 USD)
最大连续盈利:
153.29 USD (46)
夏普比率:
0.69
交易活动:
73.48%
最大入金加载:
12.88%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
14 小时
采收率:
68.50
长期交易:
60 (21.90%)
短期交易:
214 (78.10%)
利润因子:
9.29
预期回报:
2.78 USD
平均利润:
3.28 USD
平均损失:
-6.56 USD
最大连续失误:
2 (-9.19 USD)
最大连续亏损:
-11.11 USD (1)
每月增长:
8.76%
年度预测:
106.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11.11 USD (1.30%)
相对跌幅:
结余:
0.82% (8.37 USD)
净值:
57.57% (941.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|133
|GBPUSD
|119
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|379
|GBPUSD
|331
|AUDUSD
|51
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|8K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.87 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +153.29 USD
最大连续亏损: -9.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.17 × 53
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 51
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.35 × 69
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
Trading against the trend 📈 high risk strategy